Kinh hoàng người đàn ông bị đâm chết tại quán cà phê

Tối 22/10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại khu vực chợ Tân Hoà khiến 1 người đàn ông lớn tuổi tử vong.

Hiện trường nơi đối tượng Bảo ra tay sát hại ông Tuột

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, tại một quán cà phê võng gần chợ Tân Hòa (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đối tượng Đinh Thiên Bảo (sinh năm 1982, trú tại thị xã Phú Mỹ) do có mâu thuẫn từ trước nên đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người ông Nguyễn Văn Tuột (sinh năm 1965, trú tại thị xã Phú Mỹ) khiến ông này gục chết tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc.

Đến trưa cùng ngày, đối tượng Bảo đã cầm theo hung khí gây án đến Công an xã Tân Hoà để đầu thú. Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên đã ra tay sát hại ông Tuột.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.