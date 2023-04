Doanh nghiệp phá sản, "chết lâm sàng" tăng cao kỷ lục

Kinh tế khó khăn đã khiến doanh nghiệp phá sản, "chết lâm sàng" ngày càng tăng mạnh, đây là chỉ dấu cho thấy sự khó khăn lớn của kinh tế trong thời gian qua.

Ngoài doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng rất cao, số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể cũng rất lớn. Theo thống kê, chỉ riêng tháng 4/2023, có khoảng 5.837 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 69,1% so với tháng trước và tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.509 doanh, tăng 6,9% và tăng 23%.

Doanh nghiệp ngành xây dựng, bất động sản có tỷ lệ phá sản tăng cao kỷ lục (Anh Trung Thi).

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 77.000 doanh nghiệp, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về đăng ký thành lập doanh nghiệp, trong tháng 4/2023, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,3% so với tháng trước và 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 78,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm nay có 501 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước; 11,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 6,5%; gần 37,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 3,7%.

Về lĩnh vực hoạt động, 4 tháng đầu năm có hơn 2.153 doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giải thể, tăng 5,3% so với cùng kỳ, hơn 456 doanh nghiệp bất động sản giải thể, hơn 665 doanh nghiệp công nghiệp chế tạo dừng hoạt động, hơn 493 doanh nghiệp xây dựng phá sản.