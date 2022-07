Ký kết hợp tác để nhập khẩu nông sản Hàn Quốc về Việt Nam

Bản ghi nhớ nhằm mục đích xây dựng cơ chế hợp tác một cách chặt chẽ giữa AT và Wincommerce, từ đó quy định các nội dung hợp tác song phương liên quan đến việc chuẩn bị nền móng xuất khẩu các sản phẩm nông sản thực phẩm Hàn Quốc một cách ổn định, khai thác và phát triển thị trường tại Việt Nam. Đây là nền tảng cho việc chuẩn bị một cơ sở xuất khẩu ổn định để có thể xuất khẩu nông sản Hàn Quốc ra khỏi ngoài khu vực Hà Nội. Hồ Chí Minh phủ sóng toàn Việt Nam.

Việc ký kết hợp tác để đưa nông sản Hàn Quốc vào Việt Nam.

Cùng ngày, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông-Thủy sản Hàn Quốc (aT) cũng đã phối hợp với Win Mart Times city – Minh Khai ra mắt gian hàng quảng bá “Chiến dịch tái chế tài nguyên và giảm thiểu carbon – Go Green” nhằm thực hiện chính sách ESG (môi trường, xã hội và quản trị) tại Việt Nam.

Gian hàng quảng bá K-Food lần này là chiến dịch bảo vệ môi trường với sự hợp tác của Việt Nam và Hàn Quốc, hy vọng có thể vừa thấy được hiệu quả trong việc quảng bá thực phẩm Hàn Quốc vừa đạt được mục đích bảo về môi trường thông qua chương trình tặng quà là thực phẩm Hàn Quốc cho khách hàng khi tới Winmart và mang theo Pin đã sử dụng.

Chiến dịch tái chế tài nguyên và giảm thiểu carbon – Go Green.

Là cơ quan nhà nước trực thuộc bộ nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi Hàn Quốc, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông-Thủy sản Hàn Quốc (aT) với 2 chi tại nhánh Hà Nội và Hồ Chí Minh đang nỗ lực hỗ trợ để mở rộng việc cung cấp thực phẩm Hàn Quốc an toàn, đa dạng cho Việt Nam. Sau lễ ký kết, WinCommerce sẽ đẩy mạnh những kế hoạch, chương trình quảng bá thực phẩm Hàn Quốc, đặc biệt là những sản phẩm nông sản, thực phẩm độc đáo, triển vọng của Hàn Quốc tiếp cận tới đông đảo người tiêu dùng để mở rộng việc cung cấp thực phẩm Hàn Quốc an toàn, đa dạng tại thị trường Việt Nam.