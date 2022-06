Lần đầu tiên TP.HCM có Trung tâm tim mạch trẻ em sau 15 năm chuẩn bị

Trung tâm tim mạch trẻ em TP.HCM chính thức khánh thành sáng 3/6. Ảnh: B.D

Sau 15 năm, trải qua các thời kỳ lãnh đạo thành phố, lãnh đạo bệnh viện, Trung tâm tim mạch trẻ em TP.HCM đã chính thức khánh thành sáng 3/6. Trung tâm đã nhận những bệnh nhân đầu tiên đúng ngày 1/6.



PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1956 với chỉ 268 giường bệnh, đến nay bệnh viện Nhi đồng 1 đã phát triển với quy mô 1.500 giường bệnh và hơn 1.700 nhân viên. Trải qua 66 năm hoạt động, cơ sở hạ tầng của bệnh viện từ lâu đã không thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động và phát triển của một bệnh viện tuyến cuối về Nhi khoa.

Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải với công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức trên 120%, số bệnh nhân ngoại trú trung bình 5.000 – 6.000 lượt/ngày. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, năm 2016, HĐND TP. HCM đã phê duyệt chủ trương xây mới 3 khối nhà tại bệnh viện bằng kinh phí từ nguồn ngân sách của thành phố gồm Trung tâm Tim mạch trẻ em (khối 2), Trung tâm Ngoại khoa (khối 4A), Trung tâm Sơ sinh (khối 5B) và phê duyệt xây mới Trung tâm Bệnh lý nhiệt đới (khối 4B).

Đến cuối năm 2019, cả 3 khối nhà bắt đầu khởi công xây dựng và thi công xuyên suốt cả trong mùa dịch Covid-19 năm 2021. Đến nay, cả 3 khối đã cơ bản hoàn thành chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Như vậy, kể từ ngày 1/6, TP.HCM chính thức có Trung tâm Tim mạch trẻ em, Trung tâm Hồi sức cấp cứu Nhi và vài tháng tới sẽ có thêm Trung tâm Sơ sinh, Trung tâm Ngoại khoa đặt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 để phục vụ cho trẻ em thành phố và các tỉnh phía Nam.

Trung tâm Tim mạch trẻ em gồm các khoa Nội tim mạch, Ngoại tim mạch, Đơn vị thông tim-điện sinh lý, Hồi sức ngoại, Hồi sức tim sẽ thực hiện phẫu thuật tim hở, thông tim can thiệp và điện sinh lý; triển khai những kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu (như MRI tim, thăm dò điện sinh lý…), các kỹ thuật điều trị từ đơn giản đến chuyên sâu, phức tạp cũng như can thiệp tim mạch ở trẻ sơ sinh cực non rất nhẹ cân… tiến tới có thể giải quyết hết tất cả các bệnh lý tim phức tạp nhất, đặc biệt sẽ triển khai thành công kỹ thuật ghép tim trẻ em trong thời gian tới.

Đây cũng là nơi đào tạo, huấn luyện và chuyển giao các kỹ thuật về can thiệp tim mạch ở trẻ em đặc biệt là thông tim can thiệp cho nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi hợp tác quốc tế với nhiều chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới và đang trên đường trở thành một trong những Trung tâm tim mạch xuất sắc (Center of Excellence) của tổ chức Children's Heartlink, Hoa Kỳ trong điều trị bệnh tim bẩm sinh trẻ em...

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, bệnh viện đã phẫu thuật tim cho hơn 5.000 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, hơn 8.000 trẻ được thông tim can thiệp. Khi chương trình mổ tim kín ra đời, tỷ lệ tử vong vì tim bẩm sinh đã hạ từ 7,7% xuống còn 2,95%. Với chương trình phẫu thuật tim hở và thông tim can thiệp, tỷ lệ tử vong bệnh tim bẩm sinh kể từ năm 2018 chỉ còn dưới 1%.