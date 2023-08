Lần thứ 3, FrieslandCampina Việt Nam được tôn vinh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Trải qua cuộc khảo sát đánh giá tổng thể từ nhân viên và các chuyên gia nhân sự uy tín đầu ngành, cùng các tiêu chí đo lường khắt khe, Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam (đơn vị sở hữu Sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi...) được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023 - Best Companies to Work for in Asia" do Tạp chí nhân sự hàng đầu Châu Á HR Asia công bố vào tối 3/8. Đây là năm thứ 3 năm liên tiếp FrieslandCampina Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này, qua đó, khẳng định cam kết và nỗ lực không ngừng nghỉ của tập đoàn trong quá trình phát triển văn hóa doanh nghiệp cùng sứ mệnh "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội".

Con người là trọng tâm trong hành trình phát triển của FrieslandCampina Việt Nam

Thuộc top những đơn vị có điểm số cao nhất trong khu vực châu Á, FrieslandCampina Việt Nam một lần nữa đã hiện diện ở vị trí dẫn đầu là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á". Từ khi chương trình được khởi xướng đến nay, FrieslandCampina Việt Nam đã vinh dự 3 lần liên tiếp giữ vững vị trí cao của giải thưởng trong các năm 2021-2023.

FrieslandCampina Việt Nam đã vinh dự 3 lần liên tiếp giữ vững vị trí cao của giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023"

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" không chỉ đơn thuần mang lại danh hiệu uy tín cho doanh nghiệp, mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của FrieslandCampina Việt Nam suốt nhiều năm qua trong việc cải tiến những chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và tích cực tổ chức các hoạt động bổ ích nhằm gắn kết tập thể nhân viên.



Chia sẻ về thành tích này, bà Phan Nam Trân, Giám đốc Nhân sự FrieslandCampina Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tự hào khi được bình chọn là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất tại châu Á. Đây là thành quả gặt hái được từ sự tận tâm và cống hiến của đội ngũ nhân viên cùng gắn bó để tạo ra một môi trường làm việc như ngôi nhà thứ hai của mình. Đồng thời, giải thưởng cũng minh chứng cho chính sách tập trung vào nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của công ty, và cũng là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp theo đuổi sứ mệnh "Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội".

"Nuôi dưỡng" tạo nên giá trị bền vững

Khởi nguồn từ thế mạnh hơn 150 năm kinh nghiệm toàn cầu và gần 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, FrieslandCampina với triết lý "Nuôi dưỡng từ bản chất – Nourishing by Nature" đã đẩy mạnh năng lực cốt lõi là bảo đảm mang nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho toàn thế giới và mong muốn được chăm sóc cho hành tinh, cho người tiêu dùng và cho mọi thành viên của tập đoàn.

"Ngày vì cộng đồng" với hơn 200 nhân viên công ty đã mang đến những hoạt động về dinh dưỡng đầy ý nghĩa cho hàng nghìn học sinh tại Hà Nam và Bình Dương



Cùng Cô Gái Hà Lan vui Tết Thiếu Nhi tại nhà máy Bình Dương và Hà Nam



Bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Hà Lan, FrieslandCampina Việt Nam luôn chăm lo đời sống cho công nhân viên. Xác định con người là yếu tố tiên quyết cho sự phát triển bền vững, công ty luôn đảm bảo mọi chế độ phúc lợi cho nhân viên với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng được duy trì hàng năm. Cùng với đảm bảo sức khỏe công nhân viên vốn là yếu tố được đặt lên hàng đầu, công ty còn chú trọng đào tạo huấn luyện các kỹ năng, kiến thức chuyên môn, cũng như trao cơ hội làm việc và khuyến khích thế hệ trẻ phát huy vai trò của mình trong công việc, hướng tới môi trường làm việc thân thiện, năng động hơn.