Lãnh đạo Phú Thọ giải trình về tình trạng bán hàng núp bóng hội thảo, người nghiện "trẻ hoá"

Tình trạng bán hàng núp bóng hội thảo

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, trong phiên làm việc sáng 10/7, các đại biểu nghe Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ giải trình các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX. Ảnh: BPT

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ Nguyễn Việt Dũng đã giải trình về việc một số xã thuộc các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê, Tam Nông tồn tại chiêu trò bán hàng thổi giá, hội thảo tặng quà… Cụ thể, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình giới thiệu sản phẩm, bán hàng thổi giá, hội thảo tặng quà tặng…, tập trung vào người dân ở khu vực nông thôn, người cao tuổi.

Ông Nguyễn Việt Dũng khẳng định, Sở không cấp phép cho các hoạt động này. Giám đốc Sở Công Thương Phú Thọ nhìn nhận, đánh vào tâm lý người dân ở địa bàn nông thôn, khu vực miền núi còn hạn chế khả năng tiếp cận thông tin, các đối tượng đã giới thiệu, tổ chức bán hàng núp bóng hội thảo. Thời gian bán hàng ngắn và di chuyển nhanh khi kết thúc, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, phát hiện

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Công Thương ơi tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại.

Sở Công Thương cũng phối hợp với Cục Quản lý thị trường Phú Thọ, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; giám sát hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm kèm theo việc thực hiện chương trình khuyến mại của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các huyện, thị, thành; xử lý nghiêm theo quy định.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ Nguyễn Việt Dũng giải trình tại kỳ họp. Ảnh: BPT

"Sở đang hoàn thiện, trình UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và UBND các xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" - ông Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh.



Người nghiện ma tuý ngày càng "trẻ hoá"

Cũng tại phiên họp, Giám đốc Sở LĐTBXH Phạm Thị Thu Hương đã giải trình về vấn đề số người nghiện ma túy ngày càng trẻ hoá, tuy nhiên số người tham gia cai nghiện tập trung và cai nghiện tự nguyện còn rất ít.

Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ Phạm Thị Thu Hương báo cáo giải trình tại kỳ họp. Ảnh: BPT

Theo Phạm Thị Thu Hương, nguyên nhân của vấn đề này trước tiên là do bản thân người nghiện và gia đình còn mặc cảm, tự ti, do vậy công tác tiếp cận, tư vấn để vận động người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện vẫn còn khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh có công suất tiếp nhận đáp ứng nhu cầu nhưng cơ sở vật chất để phục vụ điều trị và ăn ở của học viên còn thiếu thốn. Công tác hướng nghiệp, dạy nghề trong các cơ sở điều trị nghiện ma túy gặp khó khăn do kinh phí hỗ trợ đào tạo thấp, thiếu về cơ sở vật chất, nguồn giáo viên.



Ngoài ra, chế độ đãi ngộ, chính sách ưu đãi đối với viên chức, người lao động tại các cơ sở này còn thấp so với đặc thù công việc nên gây khó khăn trong việc tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ.

Với những nguyên nhân trên, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy nói riêng bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; đẩy mạnh vai trò của đội ngũ tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại địa bàn dân cư có người nghiện ma túy.

Bên cạnh đó, Sở sẽ chỉ đạo cơ sở điều trị nghiện ma túy thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy tập trung; tăng cường thu hút người nghiện tự nguyện; rà soát thực trạng để đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác cai nghiện.