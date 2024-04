Lãnh đạo Thượng viện Mỹ thừa nhận sốc Ukraine 'thua cuộc chiến'

Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. Ảnh AP

Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho rằng thiếu nguồn tài trợ của Mỹ là nguyên nhân khiến Ukraine thất bại trên chiến trường. Ông yêu cầu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện thông qua dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ USD càng sớm càng tốt.

Nghị sĩ Schumer, một đảng viên Đảng Dân chủ ở New York, đã đề cập đến Ukraine trong một bài phát biểu về chương trình nghị sự lập pháp sắp tới. Thượng viện do đảng Dân chủ chiếm đa số đã thông qua đề xuất tài trợ vào giữa tháng 2, nhưng Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số vẫn chưa bỏ phiếu thông qua.

Nghị sĩ Schumer nói : "Tình hình ở Ukraine đang tuyệt vọng và cho rằng dự luật tài trợ đã "đóng bụi" trong 55 ngày trong khi "những người bạn của chúng tôi ở Ukraine chiến đấu và chết trên chiến trường mà không có sự hỗ trợ". Ông nói thêm, mỗi ngày trôi qua, Ukraine ngày càng cạn kiệt binh lính, đạn dược và hy vọng.

"Hãy nói thẳng: lý do lớn nhất khiến Ukraine thua trong cuộc chiến là vì phe cực hữu trong Quốc hội đã khiến Mỹ tê liệt hành động. Chính nó, đó là lý do", Schumer nói.

Đảng viên Đảng Dân chủ New York lập luận rằng bằng cách thông qua dự luật, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ "làm điều đúng đắn cho Ukraine, cho nước Mỹ và cho nền dân chủ". Ông tuyên bố, nếu không, đảng Cộng hòa sẽ trao "chiến thắng lớn" cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Schumer cũng đưa ra lập luận tương tự khi đến thăm Ukraine vào cuối tháng , tuyên bố rằng nếu Kiev nhận được tiền, "họ sẽ thắng cuộc chiến và đánh bại Nga".

Các đảng viên Đảng Dân chủ đã tìm cách chia Đảng Cộng hòa thành "đảng Cộng hòa ôn hòa" và "Đảng Cộng hòa MAGA" – ám chỉ khẩu hiệu tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là 'Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại' - để nhận được sự ủng hộ cho chương trình nghị sự lập pháp của họ ở cả hai viện Quốc hội. Chiến thuật này đã được đền đáp tại Thượng viện, nơi 22 đảng viên Đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ việc tài trợ cho Ukraine, nhiều hơn ba đảng viên Đảng Dân chủ phản đối.

Đảng Cộng hòa hiện chiếm đa số trong Hạ viện gồm 435 thành viên, với 218 ghế so với 213 ghế của Đảng Dân chủ. Johnson trở thành chủ tịch vào cuối tháng 10, sau khi một nhóm nhà lập pháp GOP bất mãn bỏ phiếu phế truất người tiền nhiệm Kevin McCarthy vì đã đạt được một thỏa thuận bí mật với Đảng Dân chủ để thông qua nguồn tài trợ của Ukraine.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 113 tỷ USD dưới nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau kể từ khi bắt đầu chiến sự. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraine, cho rằng những chuyến hàng này sẽ chỉ kéo dài xung đột, đồng thời khiến phương Tây trở thành bên trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.