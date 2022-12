Lào Cai: Triệt phá thành công chuyên án 122K, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

Điều tra nhóm đối tượng thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh

Trước đó, Công an thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) phát hiện nhóm đối tượng thu mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng của học sinh trên địa bàn thành phố và các huyện trong tỉnh Lào Cai.

Do tính chất phức tạp của chuyên án, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cử 3 tổ trinh sát đi nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan.

Qua xác minh ban đầu, một số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên Campuchia thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng lên tới gần 82 tỷ đồng.