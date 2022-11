Lê Quang Liêm thí Xe bắt Mã, mở đường chiếu bí kỳ thủ hạng 8 thế giới

Lê Quang Liêm thắng mãn nhãn

Sau trận ra quân thua Anish Giri (Hà Lan, hạng 7 thế giới với elo cờ tiêu chuẩn là 2764) 2,5-3,5 ở những ván tie-break cờ chớp (hòa 2-2 sau 4 ván cờ nhanh), Lê Quang Liêm (hạng 20 thế giới với elo 2728) bước vào cuộc đấu trí với Wesley So (Mỹ, hạng 8 thế giới với elo 2760).

Lê Quang Liêm cầm quân trắng hòa Wesley So ở ván 1 với nước chiếu Xe bất biến. (Ảnh chụp màn hình).

Ván 1, Lê Quang Liêm cầm quân trắng tạo ra thế trận "ăn miếng trả miếng" với Wesley So. Tàn cuộc Xe, Liêm có ưu thế hơn 1 Tốt (2 so với 1) so với đối thủ. Tuy nhiên, Wesley So đã đỡ rất khéo để sau đó dùng nước chiếu Xe G2-G1 bất biến cầm hòa Lê Quang Liêm sau 52 nước đấu trí.

Ván 2, Lê Quang Liêm cầm quân đen đã chơi đầy chủ động, tạo được ưu thế trước Wesley So ở trung cuộc.

Lê Quang Liêm cầm quân đen với nước thí Xe bắt Mã D5 có ý nghĩa bước ngoặt ở ván 2. (Ảnh chụp màn hình)

Nước thứ 27, Lê Quang Liêm quyết định thí Xe ăn Mã D5 của Wesley So, buộc Tốt E4 của đối thủ ăn Xe D5, mở đường cho Xe E8 tiến lên E2, uy hiếp điểm yếu Mã G2 của Wesley So.

Đi thêm 4 nước nữa, kỳ thủ hạng 8 thế giới đã chấp nhận chịu thua ở nước 31 khi không thể ngăn được đòn phối hợp Hậu, Tượng, Xe của Liêm (đánh vào vị trí Tốt H2 hoặc Mã G2 chiếu bí).

Lê Quang Liêm thắng Wesley So sau 31 nước cờ ở ván 2. (Ảnh chụp màn hình)

Ưu thế dẫn 1,5-0,5 giúp Lê Quang Liêm tự tin, hưng phấn bước vào ván 3. Cầm quân trắng chơi chắc chắn, không cho đối thủ có cơ hội gây bất ngờ, càng đánh, Quang Liêm càng chiếm ưu thế.

Trung cuộc, Quang Liêm có ưu thế hơn 1 Tốt so với Wesley So và giữ cho tới tàn cuộc, buộc đối thủ phải chịu thua sau 83 nước cờ khi không thể ngăn Tốt của Liêm hóa Hậu.

Lê Quang Liêm thắng ván 3 sau 83 nước cờ, qua đó thắng chung cuộc 2,5-0,5 trước Wesley So. (Ảnh chụp màn hình)

Thắng chung cuộc thuyết phục 2,5-0,5 sau 3 ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm có thêm 3 điểm tại giải và được 4 điểm sau 2 trận đã đấu.

Phía trước, Lê Quang Liêm sẽ lần lượt gặp Praggnanandhaa, Duda, Carlsen, Erigaisi và Mamedyarov.

Champions Chess Tour là hệ thống giải cờ vua trực tuyến lớn nhất thế giới do Carlsen khởi xướng. Tour 2022 có quỹ thưởng 1,6 triệu USD, trong đó vòng chung kết có tổng thưởng 210.000 USD. Do thứ tự xếp hạng tính theo tiền thưởng, Carlsen đã sớm vô địch Champions Chess Tour khi đang hơn người đứng thứ hai Duda 55.000 USD. Còn tiền thưởng tối đa mà mỗi kỳ thủ có thể đoạt được từ Tour Finals là 52.500 USD (mỗi điểm giành được nhận 2.500 USD).

Vòng chung kết Champions Chess Tour 2022 diễn ra từ 14/11 đến 20/11 với sự tham dự của 8 kỳ thủ gồm: "Vua cờ" Magnus Carlsen (Na Uy, số 1 thế giới với hệ số elo cờ tiêu chuẩn là 2859), Anish Giri (Hà Lan, hạng 7 thế giới với elo 2764), Wesley So (Mỹ, hạng 8 thế giới với elo 2760), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 14 thế giới với elo 2741), Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan, hạng 18 thế giới với elo 2731), Lê Quang Liêm (hạng 20 thế giới với elo 2728), Erigaisi Arjun (Ấn Độ, hạng 28 thế giới với elo 2718), Praggnanandhaa Rameshbabu (Ấn Độ, hạng 62 thế giới với elo 2678 nhưng được dự giải do đang đứng thứ 3 Champions Chess Tour 2022 với 106.500 USD tiền thưởng) Các kỳ thủ đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Người thắng cờ nhanh được 3 điểm, thua 0 điểm. Người thắng ở tie-break cờ chớp được 2 điểm, người thua được 1 điểm tương đương 2.500 USD tiền thưởng.