Liên tiếp ngăn chặn người Trung Quốc vượt biên trái phép

Vụ việc gần nhất, ngày 4/7, Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) khi đi tuần tra đã phát hiện 2 người Trung Quốc có biểu hiện nhập cảnh trái phép nên đưa về trụ sở làm việc.

Khai với cảnh sát, cả 2 cho hay có quê tại Phúc Kiến (Trung Quốc), được các đối tượng môi giới giới thiệu đến thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) để tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, cả 2 sau đó bị "đưa, dẫn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam".

Hai người Trung Quốc bị cảnh sát tạm giữ vì vượt biên trái phép. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 3h30’ ngày 3/7, cảnh sát khi tuần tra cũng phát hiện 2 nam giới gồm một người Việt và một trường Trung Quốc đang di chuyển trên địa bàn gần biên giới ở Cao Bằng, có biểu hiện nghi vấn.

Qua làm việc, công dân Trung Quốc khai nhập cảnh vào Việt Nam với "mục đích du lịch nhưng không có giấy tờ tùy thân hợp pháp".

Trong tháng 6, Công an huyện Trùng Khánh cũng phối hợp với lực lượng biên phòng, chặn gần 100 công dân có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Rạng sáng 15/6, nhà chức trách tuần ta đường biên và phát hiện, ngăn chặn 33 người Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước. Họ trú tại các tỉnh Hà Nội, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn....

Những người nhập cảnh trái phép cho hay sang Trung Quốc để làm thuê, tìm kiếm việc làm từ các năm trước đây. Khi nhập cảnh trái phép về nước qua địa phận biên giới xã Ngọc Côn (Trùng Khánh), họ bị phát hiện.

Nhóm công dân Việt Nam bị phát hiện khi nhập cảnh trái phép về nước. Ảnh: CACC.

Đến 4 giờ 30 ngày 26/6, Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Côn kiểm tra, ngăn chặn 21 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép về nước.

Họ cũng khai thường trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau, đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê trái phép nhưng khi nhập cảnh bị phát hiện, lập biên bản.

Nhà chức trách cho hay sẽ tiếp tục kiểm soát chặt đường biên, rà soát người qua lại đặc biệt với những ai không có giấy tờ hợp pháp.

Đánh giá tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho hay, người Việt Nam thường "vượt biên" sang Trung Quốc lao động do có mức lương cao hơn. Ngược lại, người Trung Quốc có xu hướng "vào chui" Việt Nam rồi sang nước thứ 3 để làm việc, như Campuchia.

Theo vị này, công dân xuất – nhập cảnh trái phép sẽ vi phạm pháp luật của cả 2 nước Trung – Việt nên không được bảo hộ và chịu ảnh hưởng quyền lợi. Ví dụ, người Việt nếu xuất cảnh không giấy tờ có thể bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ, phạt tiền trước khi trao trả.

Cũng theo lãnh đạo Công an Cao Bằng, chịu trách nhiệm chính tuần tra biên giới là lực lượng biên phòng còn công an chỉ có thể kiểm soát nội địa và "tìm hiểu các đường dây xuất nhập cảnh trái phép". Khó khăn của lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng ở chỗ, người vượt biên trái phép "phân bố đủ ở 63 tỉnh thành nên khó tuyên truyền, vận động".