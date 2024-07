Lính đánh thuê người Đức bị kết án tử hình xin ông Lukashenko ân xá

Công dân người Đức Rico Krieger. Ảnh: RN.

"Tại văn phòng của người đứng đầu (tức ông Lukashenko), họ vừa thảo luận về trường hợp của Rico Krieger, một công dân Đức bị kết án hình phạt đặc biệt. Anh ta đã nộp đơn xin ân xá" - kênh Telegram "Pool of the First" gần với dịch vụ báo chí của Tổng thống Belarus cho biết ngày 28/7.

Theo kênh Telegram, ông Lukashenko đã mời những người đại diện các cơ quan liên quan để nghe chi tiết và tham khảo ý kiến.

"Tôi đã từng nói rằng điều khó khăn nhất với tổng thống là những trường hợp như thế này liên quan đến một biện pháp trừng phạt đặc biệt. Nhưng tôi phải đưa ra quyết định về vấn đề này, có thể là tham khảo ý kiến các vị, những người trực tiếp tham gia vào việc xem xét vụ việc này" - nhà lãnh đạo Belarus nói.

Theo luật pháp và hiến pháp Belarus, quyết định cuối cùng trong những tình huống như vậy vẫn thuộc về tổng thống.

Hôm 20/7, Tòa án khu vực Minsk đã kết án tử hình Rico Krieger. Anh ta bị kết tội theo 6 điều khoản của Bộ luật Hình sự Belarus, bao gồm khủng bố, hoạt động đánh thuê, hợp tác với cơ quan tình báo của một quốc gia nước ngoài liên quan đến các hành động gây bất lợi cho an ninh quốc gia của Belarus, hoạt động bí mật, cố ý phá hoại thông tin liên lạc, có thể dẫn đến đến cái chết của người khác, tai nạn và các hậu quả nghiêm trọng khác.