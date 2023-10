Link xem trực tiếp ĐT Hàn Quốc vs ĐT Việt Nam

Những thông tin đáng chú ý:

- HLV Jurgen Klinsmann được bổ nhiệm ngồi vào ghế HLV trưởng của ĐT Hàn Quốc từ tháng 2 năm nay, với một bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2026. Nhà cầm quân người Đức phải chịu áp lực nặng nề sau 5 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Cụ thể, Hàn Quốc lần lượt hòa Colombia 2-2, thua Uruguay 1-2, Peru 0-1, hòa El Salvador 1-1 và Xứ Wales 0-0. Tuy nhiên, mới đây nhất họ đã có 2 chiến thắng liên tiếp khi đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 1-0 và Tunisia 4-0.

ĐT Hàn Quốc vs ĐT Việt Nam. Ảnh: Bóng đá.

- Trên bảng xếp hạng của FIFA, ĐT Hàn Quốc đang xếp thứ 26 và hơn Việt Nam đến 69 bậc. ĐT Việt Nam vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp trước Trung Quốc (0-2) và Uzbekistan (0-2). Trước đó, thầy trò HLV Philippe Troussier có 3 chiến thắng thắng liên tục trước Hồng Kông (1-0), Syria (1-0) và Palestine (2-0).

- Trong quá khứ Hàn Quốc gặp Việt Nam 6 lần. Đội bóng xứ Kim Chi có 5 trận thắng và thua 1 (0-1). Trận thua duy nhất này diễn ra vào năm 2003 tại vòng loại Asian Cup 2004. "Người hùng" lập công cho Việt Nam là Phạm Văn Quyến. Rõ ràng, tiếng vọng quá khứ lẫn thành tích hiện tại, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Việt Nam.

- Son Heung Min đã vắng mặt ở trận đấu với Tunisia mới đây vì dính chấn thương háng. HLV Klinsmann hi vọng cầu thủ của Tottenham sẽ ra sân trong màn tổng duyệt trước thềm vòng loại World Cup. Khả năng ra sân của Lee Kang In vẫn đang bỏ ngỏ.

- Bước vào trận đấu với ĐT Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đối diện rất nhiều khó khăn, trong đó có sự vắng mặt của 3 trụ cột giàu kinh nghiệm gồm Quế Ngọc Hải, Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh. Quế Ngọc Hải và Quang Hải dính chấn thương, còn Tiến Linh bị treo giò.

- Đội hình dự kiến ĐT Hàn Quốc vs ĐT Việt Nam

ĐT Hàn Quốc: Kim Seung Gyu; Kim Jin Soo, Jung Seong Hyun, Kim Jin Su, Seol Young Woo, Hwang In Beom, Lee Soon Min, Moon Seon Min, Oh Hyeon Gyu, Hwang Hee Cha, Hwang Ui Jo,

ĐT Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thanh Bình; Việt Hưng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Việt Anh; Tuấn Hải, Hoàng Đức, Văn Toàn.

Link xem trực tiếp ĐT Hàn Quốc vs ĐT Việt Nam