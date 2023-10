Link xem trực tiếp ĐT Trung Quốc vs ĐT Việt Nam

Một tháng trước vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang có những trận đấu giao hữu khá chất lượng để kiểm chứng lực lượng. Và vào lúc 18h35 tối nay 10/10, thầy trò HLV Troussier sẽ đá trận đầu tiên trong dịp FIFA Days tháng 10, gặp đội chủ nhà Trung Quốc. Đây là đối thủ mà ĐT Việt Nam đã chạm trán ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Khi đó, đội bóng của Park Hang-seo đã thua 2-3 ở lượt đi và thắng 3-1 ở lượt về.

Về lý thuyết, đoàn quân của HLV Troussier đang bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ. Từ thành tích đối đầu, lợi thế sân nhà cũng như giá trị đội hình, ĐT Trung Quốc đều nhỉnh hơn ĐT Việt Nam. Tuy nhiên với thắng lợi 3-1 trong lần gần nhất hai đội gặp nhau, Quế Ngọc Hải và các đồng đội hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào một màn trình diễn tốt ở màn so tài sắp tới.

ĐT Trung Quốc vs ĐT Việt Nam. Ảnh: VTV.

Cho tới nay, NHM bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thể quên nổi thất bại 1-3 tại Mỹ Đình hồi tháng 2/2022. Nó đánh dấu sự tụt lùi của ĐT Trung Quốc mà cho tới nay, họ vẫn chưa thể phục hồi.

Sở dĩ nói vậy bởi kể từ sau trận thua ĐT Việt Nam, ĐT Trung Quốc đã thi đấu thêm 11 trận đấu nữa trên mọi đấu trường nhưng chỉ 3 lần ca khúc khải hoàn trước các đối thủ dưới cơ là Hong Kong, Myanmar và Palestine. Còn lại, họ hòa 4 trận và để thua 4.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Việt Nam, HLV Jankovic đã triệu tập 2 cầu thủ nhập tịch là Tyias Browning và Elkeson. Cùng với đó là nhiều ngôi sao từng chạm trán Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 như Yan Junling, Wu Xi, Li Ke, Xie Pengfei hay Wu Lei. Nhưng điểm mới là ông đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ vừa tham dự ASIAD 19 với hi vọng tạo nên sự tươi mới cho ĐT Trung Quốc.

Dưới thời HLV Troussier, ĐT Việt Nam toàn thắng 3 trận trước Hong Kong (Trung Quốc), Syria và Palestine, nhưng đều là những trận đấu trên sân nhà. Vì thế lần này khi phải gặp một đối thủ đang đứng trên tới 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đó sẽ là một thách thức không nhỏ với thầy trò HLV Troussier.

Trong bối cảnh không có lực lượng mạnh nhất khi một số gương mặt trụ cột dính chấn thương hoặc không được gọi, ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu hết sức tập trung và không được mất cảnh giác trước đối thủ.

Link xem trực tiếp ĐT Trung Quốc vs ĐT Việt Nam

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm