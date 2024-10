Lo hàng Trung Quốc triệt tiêu hàng Việt - Bài 1: Giật mình giá siêu rẻ, ship siêu tốc

LTS: Hàng Trung Quốc giá siêu rẻ đang có mặt tràn lan trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc Temu. Không chỉ Temu, hàng loạt các nhà bán hàng xuyên biên giới từ Trung Quốc trên các sàn thương mại điện tử khác cũng đang hoạt động nhộn nhịp tại Việt Nam. Hàng Trung Quốc giá siêu rẻ đến tay người Việt chưa bao giờ dễ dàng đến thế trong khi chất lượng chưa được ai kiểm chứng. Theo nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, trước tình hình, nguy cơ hàng Việt bị triệt tiêu là rất có thể.

Bài 1: Giật mình hàng Trung Quốc giá siêu rẻ, ship siêu tốc



Dù chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam nhưng sàn thương mại điện tử Temu từ Trung Quốc đã rầm rộ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận người Việt.

Temu đưa ra hàng loạt quảng cáo "dụ" người tiêu dùng Việt tải ứng dụng, khuyến mãi 90%, áp dụng giá đặc biệt cho những khách hàng lần đầu mua sắm.

Chưa được cấp phép đã bán hàng rầm rộ

Theo ghi nhận của chúng tôi, Temu đã gỡ thông tin “Mừng khai trương giảm giá lên đến 90%” do vi phạm quy định pháp luật khuyến mãi, quảng cáo tại Việt Nam, mà thay thế bằng “Mừng khai trương tiết kiệm lớn”.



Lo hàng Trung Quốc triệt tiêu hàng Việt: Temu thay đổi hiển thị từ "giảm giá lên đến 90%" (phải) thành "tiết kiệm lớn" (trái). Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, dù chưa đăng ký hoạt động, vấp phải sự chỉ trích từ người tiêu dùng lẫn cơ quan chức năng nhưng hiện nay, người dùng tại Việt Nam vẫn có thể tải ứng dụng, xem sản phẩm và mua hàng.

Tối 29/10, trên sàn Temu, nhiều mặt hàng gắn mác “ưu đãi chớp nhoáng” hiển thị thông tin “sắp bán hết” sau khi có hàng chục nghìn người, thậm chí có sản phẩm gần 100.000 người “chốt đơn”. Các sản phẩm được mua nhiều nhất là quần áo, giày dép có giá chỉ vài chục nghìn đồng đến hơn 100.000 đồng.

Giá rẻ là điểm đặc biệt của những mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc trên Temu. Ở nhóm hàng thời trang, hàng loạt sản phẩm thời trang nam nữ như quần áo, giày dép, túi xách có giá chỉ từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng. Các sản phẩm có từ 200.000 đồng rất phổ biến. Mặt hàng phân khúc 300.000 đồng trở lên có phần ít hơn.

Chị Ngọc Nga, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM cho biết sau khi thử tải ứng dụng Temu về điện thoại, chị choáng ngợp trước giá bán của các mặt hàng vì quá rẻ. Thậm chí, giá nhiều sản phẩm như quần áo, giày thể thao lại rẻ nhất từ trước đến nay mà chị biết.

“Tôi thường mua hàng qua các trang như Lazada, Shopee nhưng cũng chưa thấy các sản phẩm rẻ như vậy. Thấy họ quảng cáo miễn phí giao hàng. Các sản phẩm bày bán cũng rất đa dạng, thiết bị điện tử, đồ dùng gia đình cũng có luôn”, chị Nga nói và không giấu được sự bất ngờ về mức giá.

Cách thức đưa hàng Trung Quốc về Việt Nam

Không chỉ Temu, một loạt sàn thương mại điện tử Trung Quốc khác đang hoạt động tại Việt Nam như Shein, 1688… cũng đều đang cung cấp các sản phẩm như vậy với giá siêu rẻ cho người Việt.

Shein và 1688 đã hoạt động rầm rộ trước khi Temu nhảy vào Việt Nam. Một điểm giống nhau nữa là cả ba sàn này đều chưa đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới từ Trung Quốc không ngại đổ tiền vào quảng cáo, khuyến mãi đến mức giá khiến nhiều người khó tin.

Chẳng hạn, với Temu, sàn này tung ra hàng loạt ưu đãi kích thích mua sắm như miễn phí giao hàng, cho phép trả hàng hoàn tiền lên tới 90 ngày và sẵn sàng chia hoa hồng khủng lên tới 30% cho hoạt động tiếp thị liên kết nhằm đẩy mạnh số lượng người dùng mới.

Đầy hàng Trung Quốc trên Lazada, Shopee

Thực tế, không phải chỉ Shein, 1688 hay Temu mà hàng Trung Quốc cũng đã tràn ngập trên các sàn thương mại điện tử quen thuộc với người Việt như Lazada, Shoppe hay gần nhất là TikTok Shop. Các nhà bán hàng xuyên biên giới từ Trung Quốc bán trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng Việt.

Với mức giá rẻ hơn hàng Việt từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, nhóm sản phẩm hàng Trung Quốc này ngày càng được chú ý trên các sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, thời gian giao hàng từ kho Trung Quốc về Việt Nam khá nhanh, chỉ mất vài ngày và còn được miễn phí giao. Thậm chí, thời gian giao hàng tử các nhà cung cấp Trung Quốc còn nhanh hơn so với nhà cung cấp Việt.

Shipper giao hàng mỏi tay trước một tòa nhà văn phòng ở quận 1, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Anh Nguyễn Hoài, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết gần đây mua thử 2 cái áo (khoảng 100.000 đồng) và tai nghe bluetooth (hơn 200.000 đồng) từ nhà cung cấp Trung Quốc trên Lazada. Tổng thời gian hàng từ Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam và đến các kho trung chuyển về đến tay anh Hoài mất 5 ngày.

“Không chỉ giá rẻ mà tôi bất ngờ với thời gian giao hàng này. Thậm chí trong những đợt săn sale như 9/9, 10/10, thời gian giao hàng rất chậm, thậm chí bị hủy đơn vì hàng chờ quá lâu thì hàng Trung Quốc về đến Việt Nam rất nhanh”, anh Hoài nói.

Nếu so sánh với các thương hiệu Việt như Biti’s, May 10, May Nhà Bè, Canifa… có cửa hàng riêng trên Lazada, Shopee, Tiki thì mức giá của các nhà cung cấp từ Trung Quốc rẻ hơn rất nhiều, thậm chí chỉ bằng 1/3 cho đến một nửa. Nhóm đồ hàng điện tử, gia dụng thì mức giá chênh lệch lại càng cao hơn.

Với hàng loạt chính sách trợ giá, hỗ trợ thanh toán và giao hàng “nhanh như chớp”, các sàn thương mại điện đã làm thu hẹp khoảng cách giữa hàng hóa Trung Quốc với người tiêu dùng Việt. Bộ Công Thương ghi nhận trên dưới 1 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu qua kênh thương mại điện tử mỗi tháng, tính đến đầu tháng 6 vừa qua.

Tuy nhiên, dấu hỏi lớn đặt ra là chất lượng hàng hóa đến từ các nhà cung cấp này. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người chọn mua hàng từ Trung Quốc không biết nhà bán hàng của mình là ai, độ uy tín ra sao và chất lượng hàng thì phải “sử dụng một thời gian rồi mới biết”.

Vì là những nhà bán hàng xuyên biên giới nên người mua từ Việt Nam chỉ đặt hàng, còn câu hỏi về nhà cung cấp là ai, độ uy tín thương hiệu, chất lượng ra sao thì người mua… mù tịt.

Bà Lý Kim Chi - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, bày tỏ lo ngại khi hàng Trung Quốc đang vào Việt Nam dễ hơn bao giờ hết. Bà cho biết họ đã xây dựng hệ thống kho bãi sát Việt Nam, nhờ đó, thời gian vận chuyển về Việt Nam rất nhanh. Với năng lực sản xuất của Trung Quốc và cách bán tràn lan, không thu thuế thì các nhà sản xuất Việt Nam có khả năng bị đè bẹp trên sân nhà.

Còn tiếp: Lo hàng Trung Quốc triệt tiêu hàng Việt - Bài 2: DN Việt ra tín hiệu SOS, than cạnh tranh kiểu này chỉ có chết