Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ trong khách sạn

Như đã thông tin, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn trên đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Tại công an, nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi phạm tội vào chiều ngày 29/10.

Hình ảnh Linh vào khách sanh mua dâm rồi giết cô gái bị camera ghi lại. Ảng: Cắt từ clip

Theo đó thông tin trên PLO, nghi phạm được xác định là Hồ Văn Linh, 46 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long.



Hôm xảy ra vụ án, Linh đi xe máy không gắn biển số đến nhà nghỉ A.N. trên đường số 1 (phường Bình Chiểu) để gặp bà L.

Sau khi "tâm sự", Linh đã sát hại nạn nhân, cướp đi hai điện thoại di động rồi bỏ trốn ở nhiều nơi.

Sau 10 ngày truy tìm, công an đã bắt được Linh.

Hiện Linh đang được công an quận Thủ Đức lấy lời khai để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, chiều 29/10, nhân viên khách sạn A.H nằm trong hẻm đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM nhìn thấy người đàn ông (khoảng 45 tuổi, chưa rõ lai lịch) rời khỏi khách sạn một cách vội vã.

Hình ảnh nghi phạm.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Lúc này, nhân viên vội lên phòng gọi cửa kiểm tra nhưng không có ai trả lời. Nghi vấn có chuyện chẳng lành nên người này báo cho chủ khách sạn để mở cửa kiểm tra. Khi cửa mở, mọi người phát hiện 1 phụ nữ đã tử vong trong phòng với nhiều dấu hiệu bất thường. Sự việc được báo cho công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra. Nạn nhân được xác định tên là P.T.L. Trên cổ nạn nhân có vết hằn và bầm, trong phòng có dấu vết giằng co. Công an xác định bà L bị sát hại để cướp tài sản.