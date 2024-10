Lừa bán thùng container để chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an TP Bắc Giang đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ Nguyễn Minh Phúc (28 tuổi, trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nhà chức trách, Phúc đã thực hiện thủ đoạn rao bán thùng container, bàn cân, xe nâng, phế liệu... trên mạng xã hội. Khi có khách hàng liên hệ, hắn yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc, sau đó cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt số tiền đó.

Nguyễn Minh Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Cảnh sát xác định rằng kể từ đầu năm đến nay, Phúc đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Để phục vụ cho công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi của những người bị hại, Công an TP Bắc Giang kêu gọi các cá nhân, tổ chức nào đã bị Nguyễn Minh Phúc lừa đảo hãy liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, hoặc qua số điện thoại: 0240.3.688.788, 0325.084.656 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.