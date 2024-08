Lương tới 50 triệu nhưng ngành này đang cực hiếm nhân lực, điểm chuẩn “chiếm ngôi vương”

Ngành Khoa học máy tính là gì?

Khoa học máy tính là ngành nghiên cứu về các lĩnh vực của máy tính như toán rời rạc, cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình, kỹ thuật phần mềm, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên,…

Khác với Kỹ thuật máy tính nghiên cứu về phần cứng, phần mềm trong đó nhấn mạnh vào việc phát triển các hệ thống để tích hợp phần mềm và phần cứng lại với nhau, ngành Khoa học máy tính sẽ đào sâu nghiên cứu về phần mềm và hệ thống thông tin.

Tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, sinh viên có thể trở thành nhân viên an ninh mạng cho doanh nghiệp tư nhân hoặc Cục an ninh mạng, kỹ sư phát triển phần mềm, nhà khoa học dữ liệu, lập trình viên IT, chuyên viên xây dựng hệ thống phần mềm mạng máy tính, nhân viên trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, quản trị dự án hệ thống máy tính, giảng viên ngành Khoa học máy tính tại các cơ sở đào tạọ, chuyên viên phân tích và bảo mật thông tin.

Một lớp học đào tạo ngành Khoa học máy tính tại Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông. Ảnh: NT

Mức lương ngành Khoa học máy tính khi thị trường đang rất khát nhân lực

Theo dự báo của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), do sự phát triển vũ bão của công nghệ trong những năm gần đây, nhu cầu về nhân lực An toàn thông tin sẽ lên đến 700.000 người. Tuy nhiên, hiện nay số lượng nhân lực trong lĩnh vực này chỉ mới đáp ứng khoảng 10%, tương đương 50.000 đến 60.000 người.

Báo cáo của VietnamWorks - trang tin tuyển dụng lớn nhất Việt Nam - cũng cho thấy nhu cầu nhân lực về Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin đã tăng gấp 4 lần trong 10 năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Theo thông tin từ Trường Đại học Đại Nam, mức lương của ngành Khoa học máy tính tương đối cao, dao động từ 15 - 40 triệu đồng/tháng. Mức lương này có thể tăng cao hơn tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Bên cạnh đó, sinh viên ngành Khoa học máy tính có nhiều cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, mức lương vì vậy có thể cao hơn gấp nhiều lần.

PGS.TS Trần Trung Kiên - người có nhiều năm phụ trách công tác tuyển sinh tại Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin cụ thể, sau khi ra trường sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội có mức lương tùy thuộc vào từng vị trí: "Thông thường, các đơn vị thường đưa ra mức lương sinh viên ra trường đạt được cao nhất. Có những em chỉ đạt 10 - 15 triệu đồng/tháng nhưng có em đạt được 40 - 50 triệu đồng/tháng. Tùy vào đơn vị và trình độ của các em. Làm việc tại các công ty nước ngoài các em có thể thỏa thuận về lương nếu có nền tảng tốt kiến thức và ngoại ngữ. Với xuất phát điểm ban đầu tốt ở nhà trường rồi, các em trang bị thêm kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ nữa thì về cơ bản lương của các em khá ổn và phát triển".

Sinh viên ngành Khoa học máy tính có nhiều cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia. Ảnh minh họa: T.I

Điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính luôn ở top đầu

Tại Việt Nam, có nhiều trường đào tạo ngành Khoa học máy tính chất lượng tốt như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông.

Mức lương ngành Khoa học máy tính khá "khủng" nhưng để đỗ ngành này, thí sinh cũng phải có số điểm rất cao.

Trong số 20 ngành học có điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2023 cao nhất cả nước, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội với 29,42 điểm.

Ở các phương thức xét tuyển sớm năm 2024 tại nhiều trường đại học đào tạo ngành Khoa học máy tính, điểm chuẩn ngành này cũng rất cao.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) dẫn đầu điểm chuẩn ở đa số các phương thức xét tuyển sớm.

Với phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn tuyệt đối 10/10.

Với phương thức dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, ngành khoa học máy tính có điểm chuẩn1.052/1.200…

Tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất trong tất cả các ngành - 86,7 điểm ở chương trình tiêu chuẩn và 86,2 ở chương trình dạy học bằng tiếng Anh.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội 2024 cao nhất thuộc về ngành Khoa học máy tính và thông tin, Toán tin, Khoa học dữ liệu cùng ở mức 1300 (phương thức sử dụng chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level) và 145 điểm ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực.

Dự kiến ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính cũng chiếm top 1 – ở mức 31 điểm (tính theo thang điểm 40).

Dự báo điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính Đại học Bách khoa Hà Nội 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở mức 28+.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy, ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) có mức điểm cao nhất với 23,5 điểm. Ở phương thức xét tuyển kết hợp, ngành này có điểm chuẩn cao chót vót – 28 điểm.