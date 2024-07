​​Lương tối thiểu vùng 2024 Lào Cai mới nhất tăng bao nhiêu kể từ tháng 7 này?

Lương tối thiểu vùng 2024 Lào Cai cao nhất là hơn 4,4 triệu đồng/tháng

Lào Cai là tỉnh miền núi phía Bắc. Tỉnh có khoảng 448 nghìn lao động, trong đó có khoảng 30- 40% là công nhân lao động trong các khu công nghiệp và lao động tự do có quan hệ lao động, lao động trong hợp tác xã, làm việc tự di... đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của tiền lương tối thiểu vùng 2024.

Cùng với việc tăng lương cơ sở, từ 1/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2024/NĐ-CP, tăng 6% mức lương tối thiểu vùng trong cả nước. Vì thế, kể từ 1/7 mức lương tối thiểu vùng của tỉnh Lào Cai cũng tăng theo.

Mức lương tối thiểu vùng của Lào Cai tăng thêm 6% kể từ ngày 1/7. Ảnh: Công nhân Công ty Cổ phần DAP số 2, Công ty TNHH MTV Supe Apromaco Lào Cai làm việc ). Viết Linh

Điều 2 Nghị định 74/2024/NĐ-CP, mức lương tối thiểu mới dành cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Lào Cai áp dụng đối với 3 vùng kinh tế, đây là một trong số ít tỉnh thành áp dụng tới 3 vùng kinh tế khi thực hiện tiền lương tối thiểu. Cụ thể là Vùng II, Vùng III, Vùng IV, ban hành kèm theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP. Cụ thể các vùng như sau:

Vùng II: Thành phố Lào Cai, tiền lương tối thiểu vùng theo tháng là 4.410.000 đồng/tháng; theo giờ là 21.200 đồng/giờ.

Vùng III gồm các thị xã Sa Pa; huyện Bảo Thắng: 3.860.000 đồng/giờ và 18.600 đồng/giờ.

Vùng IV: Các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai; Văn Bàn, mức lương tối thiểu vùng theo ngày là 3.450.000 đồng/tháng; 16.600 đồng/giờ.

So với Nghị định 38/2022/NĐ-CP số vùng hưởng lương tối thiểu ở Lào Cai không có sự thay đổi, vẫn giữ nguyên 3 vùng kinh tế. Do tỉnh này là tỉnh miền núi nên không co vùng I, chỉ có 3 vùng còn lại.

Lưu ý khi thực hiện chính sách tiền lương tối thiểu vùng 2024 Lào Cai

Nghị định 74 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2024 nêu rõ, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, mức lương tối thiểu là số tiền thấp nhất mà người lao động phải được nhận nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu, chi phí sinh hoạt cơ bản của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức tiền lương tối thiểu chỉ được dùng làm căn cứ để thương thảo, đàm phán về tiền lương. Ảnh: N.T

Hàng năm, Hội đồng tiền lương Quốc gia họp định kỳ đề xuất Chính phủ xem xét, đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng, nhằm đáp ứng đời sống của người lao động.

Người lao động nắm rõ thông tin tiền lương tối thiểu vùng 2024 Lào Cai nơi mình sinh sống để làm căn cứ đàm phán, thảo luận tiền lương với chủ sử dụng. Lưu ý thêm, đây chỉ là mức lương tối thiểu vùng, chưa bao gồm 7% tăng thêm cho nhóm lao động có trình độ kỹ năng và tiền lương cho nhóm có thâm niên làm việc.

Khảo sát của PV Báo Dân Việt cũng cho thấy, cũng như các tỉnh thành khác, đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang trả mức tiền lương tối thiểu vùng cao hơn quy định hiện hành (kể từ 1/7).