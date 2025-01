“Luyến” Thanh Hương nói gì về HIEUTHUHAI và việc đóng Táo Quân?

Thanh Hương và HIEUTHUHAI. Ảnh: Nhà sản xuất Thanh Hương vừa đoạt VTV Awards tối 1/1 với 2 vai diễn trong phim Người một nhà và Hoa sữa về trong gió.

Năm 2024 là năm thành công của Thanh Hương. Về thông tin tham gia Táo Quân, chia sẻ với phóng viên Lao Động, Thanh Hương cho biết, cô mới chỉ có cuộc gặp ban đầu với ê-kíp thực hiện Táo Quân, "Hiện các Táo đã có lịch tập, nhưng tôi chưa thể nói thêm gì".

Tại Táo Quân 2024, Thanh Hương được mời tham gia 2 vai diễn. Tuy nhiên, Táo Quân 2024 nhận nhiều lời chê về kịch bản, những đổi mới chưa có thấy sự đột phá, tính đả kích, trào lộng chưa đủ sức nặng.

Táo Quân là chương trình luôn nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả.

Khi được hỏi về áp lực tham gia Táo Quân, Thanh Hương nói: "Nếu năm nay tiếp tục được tham gia Táo Quân, tôi vẫn rất tự hào. Táo Quân luôn là chương trình gắn với Tết, được khán giả kỳ vọng và yêu thích. Tôi và nhiều nghệ sĩ luôn mong ước được góp mặt trong một chương trình lớn như Táo Quân. Tôi đã mơ được đóng Táo Quân từ nhỏ. Bởi vậy, nếu được tham gia, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa cho vai diễn của mình.

Cá nhân tôi luôn lắng nghe, tiếp nhận ý kiến khen chê của khán giả, luôn cầu tiến, nhận ra điểm yếu của bản thân để hoàn thiện mình. Có cơ hội để nỗ lực, cố gắng và hoàn thiện bản thân - chính là điều tuyệt vời nhất".

Diễn viên Thanh Hương đoạt Cánh Diều Vàng với vai Luyến trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Thanh Hương từng tham gia Táo Quân năm 2024. Ảnh: Nhà sản xuất

Khi được hỏi về những vấn đề lớn, vụ việc được quan tâm hay những chương trình gây sốt thời gian qua có thể xuất hiện tại Táo Quân năm nay, Thanh Hương từ chối trả lời, nữ diễn viên chỉ chia sẻ: "Năm nay ngành nghệ thuật nào cũng có được dấu ấn riêng. Phim, điện ảnh, âm nhạc năm nay đều có những thắng lợi rất lớn, nhất là âm nhạc khi có được thành tựu mang tính bước ngoặt là rất nhiều concert thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Mới đây tôi có dịp gặp HIEUTHUHAI, cậu ấy rất ngoan, chào hỏi lễ phép. HIEUTHUHAI là nghệ sĩ tiêu biểu của Anh trai say hi. Năm nay, Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai có sức hút quá lớn. Tôi xem tất cả các chương trình để cổ vũ cho anh chị em nghệ sĩ. Tất cả nghệ sĩ đều đã rất nỗ lực, cố gắng để ghi được dấu ấn trong năm 2024".

Thanh Hương tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hương sinh năm 1988 tại Hải Dương. Năm 2024, Thanh Hương còn đoạt giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình với vai Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao.