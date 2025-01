Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập cuối: Yoo Yeon Seok "lột xác" trở về, kết cục gây ngỡ ngàng?

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11, Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) và Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng) - kẻ bắt cóc bất tỉnh sau vụ tai nạn. Trong khi chiếc xe hơi do Hong Hee Joo điều khiển rơi xuống vực thì cả hai được bà Shim Gyu Jin - mẹ đẻ của Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng) đưa về nơi bí mật.

Trước đó, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) đã nghi ngờ bà Shim Gyu Jin nên anh nhờ phía cảnh sát xin lệnh khám xét. Tuy nhiên, với địa vị hiện tại của bà Shim Gyu Jin - phu nhân của ứng viên cho chức Tổng thống nên mọi yêu cầu từ phía Baek Se Eon bị bác bỏ. Dù vậy, Baek Se Eon vẫn khẳng định, anh có cách để nhận được lệnh khám xét.

Theo đó, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) có được bằng chứng quan trọng tố bà Shim Gyu Jin giết bố chồng - ông Baek Jang Ho. Vì vậy, bà bị cảnh sát tạm giam và tịch thu điện thoại để điều tra. Nhờ vậy, phía cảnh sát phát hiện được vị trí bà ta giấu Hee Joo và con trai Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng).

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11: Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) đau lòng khi nghe bí mật từ kẻ bắt cóc. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Những tưởng Hong Hee Joo sẽ gặp nguy hiểm khi trợ lý được bà Shim Gyu Jin dặn dò phải trừ khử cô và cứu con trai Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng), ai ngờ người này thả tự do cho Hee Joo, đồng thời khóa chặt cửa phòng của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông Baek Ui Yong khi muốn tự tay sát hại con ruột khiến Baek Se Eon thật (Park Jae Yoon đóng) có cơ hội trốn thoát và gây nguy hiểm cho cả Hee Joo và Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng).

Khép lại phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 11, kẻ bắt cóc đối mặt với Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) và nói thầm vào tai anh một bí mật. Sau đó, tiếng súng bất ngờ vang lên nhưng chẳng rõ người bị trúng đạn là ai.

Theo số liệu thống kê của Nielsen Korea, tập 11 phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tiếp tục phá vỡ kỷ lục rating so với những tập trước đó của bộ phim này. Cụ thể, rating trung bình tại khu vực Seoul là 8.8%, trên toàn quốc 8.3%, tăng 0.8% so với tập 10. Đáng chú ý, phân cảnh Hong Hee Joo tưởng tượng những khoảnh khắc hạnh phúc bên Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) đạt rating lên đến 10,5%.

Kẻ bắt cóc đắc ý trong khi nữ chính lo lắng cho Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon). (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập cuối: Chae Soo Bin nức nở khi nhắc đến Yoo Yeon Seok, kết cục gây ngỡ ngàng?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập cuối - tập 12 lên sóng vào tối 4/12 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Thông tin về Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) sau khi đối mặt với kẻ bắt cóc nhận được sự quan tâm của người xem.

Dù những nhân vật trong phim đều nói về Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) đã biến mất, không còn tồn tại nhưng Hong Hee Joo vẫn luôn nhớ và chờ đợi anh. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất hé lộ một số phân cảnh gây tò mò. Theo đó, Chae Soo Bin (đóng vai Hong Hee Joo) khóc nức nở khi nhắc đến Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon). "Em rất cần anh ấy ở bên. Em nhớ anh ấy!", Hong Hee Joo tâm sự với chị gái.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập cuối: Chae Soo Bin khóc nức nở khi nhắc đến Yoo Yeon Seok. (Ảnh: MBC)

Hiện tại, bí mật duy nhất chưa được vạch trần trong những tập phim trước đó là việc Baek Jang Ho - bố ruột của nam chính là người gây ra vụ tai nạn xe hơi khiến em trai của Hong Hee Joo qua đời trong khi cô nàng phải giả câm suốt nhiều năm qua. "Nam chính nghĩ mình là nguồn cơn gây ra bất hạnh cho nữ chính nên đoạn cuối mới tuyệt vọng đến thế"; "Cuộc gọi 604 báo hiệu Baek Sa Eon sẽ lột xác trở về và trút bỏ thân phận nhà họ Baek chăng?"; "Liệu kết cục có gây ngỡ ngàng khi Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) qua đời?"... là một trong những dự đoán của khán giả về tập cuối phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo).

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập cuối lên sóng lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) trên đài MBC của Hàn Quốc vào thứ Bảy (ngày 4/1/2025) và phim được chiếu trên nền tảng Netflix.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập cuối: Liệu Yoo Yeon Seok có "lột xác" trở về? (Nguồn clip: Instagram mbcdrama_now)