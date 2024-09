Lý do các gia đình trẻ chuộng mua căn hộ The Miami 5 Lý do các gia đình trẻ chuộng mua căn hộ The Miami 5

The Miami 5 – Tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami là đáp án hoàn hảo cho bài toán không gian sống mà các gia đình trẻ Hà Nội đang kiếm tìm. Đó là chốn an cư lý tưởng với hệ thống tiện ích hoàn chỉnh và cộng đồng dân cư hiện hữu.

Tổng thể phân khu The Miami trong đại đô thị Vinhomes Smart City. Chất sống mới của các gia đình trẻ Gia đình trẻ Việt Nam được hình thành từ thế hệ 8X, 9X và 2K – những người trưởng thành cùng biến đổi vũ bão của khoa học và công nghệ. Nền tảng khác biệt của thời cuộc khiến họ định hình các hệ giá trị mới. Họ tái định nghĩa nhà – không gian sống theo các chuẩn mực riêng với nội hàm sâu sắc. Báo cáo Tâm lý người dùng năm 2024 của Batdongsan.com.vn nêu bật những thông tin đáng chú ý về xu hướng, hành vi của tập khách hàng gia đình trẻ trong hành trình tìm kiếm bất động sản. Theo đó, nhóm khách này đặc biệt đề cao môi trường sống với tỷ lệ lựa chọn áp đảo lên tới 62% khi quyết định mua nhà. Trong đó, các tiện ích về sức khỏe (gym, bể bơi, sân bóng, sân cầu lông…); đời sống (bệnh viện, trường học, công viên xanh, khu BBQ, khu sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại…); giải trí (rạp phim, công viên, quán cà phê)… được chú trọng hàng đầu. Không khó để nhận ra, không gian sống xanh trong lành, chuỗi tiện ích, dịch vụ vượt trội cộng hưởng với giao thông thuận tiện được gia đình trẻ ưa chuộng trong hành trình tìm kiếm chốn an cư. Với họ, nhà là nơi tái tạo năng lượng, kết nối bản thân với gia đình, với cộng đồng. Nơi thể chất được chăm chút và tinh thần trở nên phong phú, giàu có. Nơi con nhỏ có không gian vui chơi, được kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tượng. Nơi họ được tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa của một cuộc sống đích thực. Khu vui chơi trẻ em trong khuôn viên rợp bóng cây xanh mát. The Miami 5 - lời giải hoàn hảo cho bài toán không gian sống lý tưởng Nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Smart City, The Miami 5 là sự bắt tay giữa hai nhà phát triển bất động sản uy tín là Vingroup và MIK Group, nhằm mang đến "bến đỗ" an cư lý tưởng, giúp các gia đình trẻ được thụ hưởng hệ thống tiện ích hoàn chỉnh và cộng đồng dân cư đã hiện hữu ổn định của cả phân khu và đại đô thị. Hấp lực của The Miami 5 đến từ nhịp sống hiện đại, phóng khoáng cũng như chuỗi tiện ích đặc quyền giúp mỗi cá nhân tận hưởng sự thoải mái tinh thần để mỗi khoảnh khắc sống luôn vẹn tròn và viên mãn. Từ phố thị ồn ào và khói bụi, trở về nhà, cư dân The Miami 5 sẽ cảm nhận được sự lắng thư thái trong chòi thư giãn Ivy Nest, vườn nước Marine Garden, vườn cờ hay sự an nhiên, tĩnh tại khi dưới mỗi bước chân, trên lối đi, các cung đường là gam màu xanh mướt mát của hàng cây, thảm cỏ, bụi hoa. Màu xanh ấy còn đan cài, hòa quyện ở từng tiện ích phân khu: thảm cỏ đa năng, sân vườn, đồi cỏ cảnh quan, khu vườn điểm nhấn, vườn nước Marine Garden, quảng trường lát họa tiết… Bể bơi phong cách nhiệt đới theo tiêu chuẩn Olympic. Một nhịp sống năng động, khỏe khoắn cũng được khơi nguồn tại đây trong tiếng reo hò, chạy nhảy của trẻ em trên sân chơi Kid Galaxy, sân thể dục ngoài trời; trong các hoạt động thể thao đa dạng ở sân tennis, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân bóng đá, bể bơi phong cách nhiệt đới có diện tích lên tới 1.000m2 theo tiêu chuẩn Olympic… Không chỉ tận hưởng tiện ích hiện hữu ở phân khu chung, cư dân còn trải nghiệm chuỗi tiện ích đẳng cấp và độc đáo của đại đô thị Vinhomes Smart City. Bộ 3 công viên liên hoàn quy mô 16,3ha trải dài 3km dọc theo dự án là đại công viên trung tâm Central Park 10,2 hecta với hồ cảnh quan thơ mộng rộng 4,8ha; Công viên thể thao Sportia Park với hệ thống máy tập 1.000 chức năng; công viên Zen Park tái hiện phong cách Nhật Bản… mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị như chèo thuyền, vườn nướng BBQ, các hoạt động thể dục thể thao phong phú. Tòa tháp căn hộ The Miami 5 còn gợi nhắc về mô hình thành phố 15 phút – mục tiêu chủ đạo trong phát triển đô thị của các quốc gia tân tiến trên thế giới. Ở đó, cư dân chỉ cần 15 phút đi bộ hoặc đạp xe là tiếp cận được hàng loạt các tiện ích như: Bệnh viện Vinmec, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, hệ thống giáo dục liên cấp gồm trường học Vinschool, trường công lập Tây Mỗ và hệ thống các trường học quốc tế khác. Đặc biệt, mô hình giáo dục khai phóng sẽ giúp con trẻ hoàn toàn chủ động việc đi học, hình thành tính tự lập từ sớm mà vẫn đảm bảo an toàn để cha mẹ yên tâm công tác. Tham khảo thêm Đặc quyền “1 ngôi nhà, 3 thiên đường xanh” trong dự án The Miami tại Hà Nội

