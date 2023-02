Lý do chọn mua xe điện của người trẻ văn minh

Không chỉ "tốt gỗ", xe điện còn "tốt cả nước sơn"

"Bất ngờ" và "bắt mắt" là cảm nhận chung của rất nhiều khách hàng khi được hỏi về VF 5 Plus - mẫu ô tô điện thuộc phân khúc A-SUV với 16 lựa chọn màu ngoại thất và 3 lựa chọn màu nội thất.

"Xe phân khúc A thường ít màu nội ngoại thất để lựa chọn nhưng VinFast chọn cách làm khác biệt, khiến tôi thực sự bất ngờ", anh Nguyễn Tiến Long - một khách hàng đang nghiên cứu mua xe phân khúc A chia sẻ.

So với các dòng xe cùng phân khúc, VinFast VF 5 Plus xuất hiện như một làn gió mới với ngoại thất trẻ trung, phong cách, đặc biệt là bảng màu phong phú bậc nhất thị trường. Sự nổi bật và khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe truyền thống đã giúp VF 5 Plus ghi điểm với các khách hàng trẻ.

Mẫu eSUV hạng A VF 5 Plus thu hút sự quan tâm đông đảo của giới trẻ TP. Hồ Chí Minh.

Đối với các bạn trẻ sống tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, một chiếc xe phù hợp không chỉ có thiết kế thời thượng mà còn cần nhỏ gọn, linh hoạt. Khi được chiêm ngưỡng VF 5 Plus trong sự kiện trưng bày tại TP Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Sơn Tùng (Quận 12) chia sẻ anh thấy ấn tượng về kiểu dáng thon gọn của VF 5. Anh nhận định mẫu xe này rất phù hợp với nhu cầu đi lại trong TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Vũng Tàu, Long An.

Ngoài ra, với lợi thế tối ưu không gian của xe điện, VF 5 Plus theo nhiều khách hoàn toàn đủ rộng rãi để đáp ứng nhu cầu của các gia đình trẻ trong các chuyến du lịch xa.

Anh Đinh Trần Thái Sơn cùng vợ đến xem VF 5 Plus từ rất sớm để ngắm chiếc xe tương lai của gia đình.

Không chỉ sở hữu những ưu điểm nổi bật về thiết kế, VF 5 Plus được nhiều người đánh giá là chiếc xe "tốt gỗ, tốt cả nước sơn" khi được trang bị loạt công nghệ an toàn, đặc biệt là tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS). Đây cũng là yếu tố khiến nhiều người dùng ngạc nhiên bởi với mức giá phổ thông, phần lớn xe hạng A trên thị trường chỉ có trang bị ở mức cơ bản.

"Với điều kiện giao thông phức tạp như Việt Nam, việc trang bị các tính năng thông minh thực sự hữu ích, đảm bảo an toàn và giúp cho việc vận hành xe dễ dàng hơn nhiều. Phân khúc A trang bị như vậy thực sự khiến tôi bất ngờ", vị khách hàng tên Hoàng Ngọc An cho hay.

Video: Giới trẻ đánh giá VF 5 Plus

Đón đầu xu hướng di chuyển xanh

Ngoài ấn tượng về thiết kế, tính năng, với cặp đôi Đặng Trọng Nghĩa - Huỳnh Thị Thúy Hằng, chọn VF 5 Plus là cách để những người trẻ chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng các phương tiện phát thải.

Đồng quan điểm, rất nhiều khách hàng trẻ coi di chuyển xanh là một phần quan trọng trong lối sống của mình. Đặc biệt, nhìn ra thế giới, những chiếc xe không phát thải như VF 5 Plus sẽ là tương lai, bởi thế, không ít người dùng muốn sớm lựa chọn để đón đầu xu hướng toàn cầu.

Anh Đặng Trọng Nghĩa và bạn gái đã quyết định chọn VF 5 Plus chỉ đơn giản vì muốn bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, về mặt kinh tế, theo nhiều khách hàng trẻ tuổi, ô tô điện cũng lựa chọn số 1 với khả năng tiết kiệm chi phí khi đăng ký và vận hành.

Chỉ tính riêng chi phí lăn bánh, một chiếc xe điện phân khúc A đã lợi hơn xe xăng tới vài chục triệu đồng nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ. Trong quá trình sử dụng, nếu đi trung bình mỗi tháng 1.500 km, chi phí sạc xe chỉ ở mức 600.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với mức hơn 2 triệu đồng tiền xăng cho quãng đường tương đương. Nếu tính thêm phí thuê bao pin, tổng chi phí sử dụng hàng tháng của ô tô điện cũng chỉ tương đương hoặc rẻ hơn xe xăng. Đó là lý do ngày càng nhiều khách hàng trẻ lựa chọn xe điện thay vì xe xăng, trong đó rất nhiều người chọn phương án "mua đứt" pin.

"Kinh tế ngày càng khó khăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó", chị Nguyễn Thanh Yến - một khách hàng tại TP HCM chia sẻ lý do chốt mua xe VF 5 Plus.

Đáp ứng hầu hết các tiêu chí lựa chọn xe của giới trẻ cùng mức giá chỉ từ 458 triệu đồng (chưa bao gồm pin), VinFast VF 5 Plus được nhận định sẽ là mẫu xe phù hợp cho những khách hàng trẻ. Sau 9 tiếng chính thức mở bán, mẫu eSUV này đã ghi nhận gần 3.300 đơn đặt hàng, trong đó 80% là cọc cam kết chắc chắn lấy xe. Kết quả này dự báo VF 5 Plus sẽ sớm trở thành "mẫu ô tô điện quốc dân", kế vị danh hiệu mà VinFast Fadil từng đạt được trong phân khúc A đầy tiềm năng.