Lý Liên Anh sở hữu 2 tuyệt kỹ gì mà được Từ Hi thái hậu sủng ái 53 năm?

Thái giám Lý Liên Anh trở thành người không thể thiếu bên cạnh Từ Hi thái hậu.

Lý do làm cho Lý Liên Anh có thể đồng hành cùng Từ Hi suốt 53 năm không chỉ là ông tỉnh táo, giỏi quan sát lời nói, hiểu tâm tính thái hậu, mà quan trọng hơn, ông sử dụng được "hai pha nguy hiểm" để chinh phục toàn bộ thời gian rảnh của Từ Hi Thái hậu.



- Một là xoa dịu Thái hậu mỗi khi nóng tính. Bất cứ khi nào Từ Hi nóng tính, mất kiểm soát, Lý Liên Anh sẽ giúp cho bà lắng nghe. Ông cũng là người thông minh, không bao giờ nói những lời không cần thiết, trong trường hợp ai đó phạm lỗi, ông cũng giúp nói một vài lời tốt, xoa dịu tình hình, khiến người trong cung Từ Hi và cả Thái hậu rất thích, họ cảm thấy tính cách của Lý Liên Anh thuần khiết và tốt bụng, điều này là rất hiếm thấy.

- Hai là chải đầu cho Từ Hi. Mặc dù chải đầu tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều cách. Để lấy lòng Từ Hi, Lý Liên Anh được cho là dành rất nhiều nỗ lực, không những không làm rụng một sợi tóc nào mà còn tết được nhiều kiểu tóc độc đáo cho Từ Hi, trong quá trình này, ông còn kể cho Thái hậu một số câu chuyện thú vị bên ngoài cung, hoặc kể sách và hát kinh kịch, để Từ Hi lắng nghe với sự thích thú.

Sau khi thái hậu Từ Hi mất, Lý Liên Anh cũng đã sắp xếp tang lễ chu đáo cho bà, sau đó lập tức ra khỏi cung để trốn tránh mọi người. Hai năm sau khi Từ Hi Thái hậu qua đời, Lý Liên Anh cũng qua đời.