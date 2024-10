“Mách bạn” cách chuyển tiền định cư an toàn cho cuộc sống an vui “Mách bạn” cách chuyển tiền định cư an toàn cho cuộc sống an vui

Lựa chọn chuyển tiền định cư nước ngoài qua giao dịch ngân hàng là kênh an toàn, hợp pháp cho người có nhu cầu.

Theo quy định, giới hạn số tiền mặt cầm tay theo người khi xuất cảnh (tối đa 5.000 USD/người/lần xuất cảnh). Tuy nhiên, theo điều 7 của Nghị định 70/2014/NĐ-CP, người Việt Nam vẫn được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho một số mục đích như học tập, trợ cấp, chữa bệnh, trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài, chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác... Với các cá nhân cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dàiở nước ngoài (gọi chung là công dân Việt Nam định cư nước ngoài), nhu cầu chuyển tiền luôn hiện hữu. Chuyển tiền định cư là một quá trình phức tạp, cần chuẩn bị hồ sơ cẩn trọng và tốn nhiều thời gian so với các mục đích khác. Theo các chuyên gia tài chính, khi chuyển đến một quốc gia mới để sinh sống định cư, việc tuân thủ các thủ tục và quy định pháp lý của quốc gia sở tại vô cùng quan trọng. Việc bất tuân thủ các quy tắc có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, rủi ro tài chính, thậm chí là vi phạm hình sự, an ninh. Ảnh 1 Việc chuyển tiền nước ngoài phục vụ định cư đòi hỏi thủ tục chặt chẽ. Gia đình anh Trần Hùng Dũng (Q.7, TP. HCM) sau thời gian công tác tại Úc đã quyết định chọn Sydney làm nơi an cư lạc nghiệp, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp và môi trường sống phù hợp mục tiêu cá nhân. Để chuẩn bị cho hoạt động định cư, anh Dũng quay về Việt Nam thu xếp tài chính.

"Tôi định mở một cửa hàng kinh doanh và cần số vốn tương đối lớn, nên cần lựa chọn phương thức hợp pháp an toàn, tuân thủ các quy định nhận tiền từ nước ngoài của Úc và chuyển tiền nước ngoài tại Việt Nam.", anh Dũng nói. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Úc, anh Dũng cùng luật sư thực hiện qua hệ thống tài chính – ngân hàng. Đây là kênh luôn đảm bảo an toàn cho khách hàng, tuân thủ quy định, đem lại sự tin cậy tuyệt đối. Các ngân hàng tại Việt Nam và Úc hiện nay đều đã thiết lập mối quan hệ với các tổ chức tài chính nước ngoài uy tín trên thế giới. Ngoài ra, chuyển qua kênh ngân hàng, người dân cũng được hưởng dịch vụ chuyên nghiệp và nhiều ưu đãi. Đơn cử, SHB là một trong những địa chỉ uy tín mà khách hàng đặt niềm tin lựa chọn khi có nhu cầu chuyển tiền đi. Không chỉ nổi bật với tiềm lực tài chính vững mạnh trong hệ thống tín dụng trong nước, tỷ lệ điện chuyển tiền SWIFT thành công của SHB luôn ở mức cao và được các định chế tài chính hàng đầu đánh giá uy tín, đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Mạng lưới quan hệ đại lý rộng khắp với hơn 400 ngân hàng trên thế giới và hơn 100 loại ngoại tệ giúp cho việc nhận tiền của khách hàng ở nước ngoài được diễn ra thông suốt và chính xác tuyệt đối. Ảnh 2 Chuyển tiền ra nước ngoài là một dịch vụ phổ biến tại SHB được nhiều khách hàng tin dùng. Để tiến hành chuyển tiền, khách hàng chỉ cần mang Giấy tờ tùy thân của người chuyển tiền, Thẻ định cư/ thẻ cư trú ở nước ngoài... của người đi định cư và Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền chuyển tại Việt Nam như sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu… để đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền. Đặc biệt, bên cạnh giải thích về chuyển tiền quốc tế chi tiết và minh bạch, cán bộ phụ trách của SHB còn hỗ trợ, hướng dẫn người dân về thủ tục công chứng, dịch thuật chứng từ cũng như hoàn thiện bộ hồ sơ chuẩn một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhất.

Sau khi làm theo những hướng dẫn cụ thể từ SHB, anh Hùng Dũng đã hoàn tất bộ hồ sơ và chuyển tiền thành công tại Việt Nam sang Úc, kịp thời đáp ứng nguồn vốn phục vụ kinh doanh. Anh cho biết, từ lúc đặt vấn đề cho đến khi tiền được phía ngân hàng Úc xác nhận chuyển tiền thành công vào tài khoản của anh tại nước ngoài, anh được nhân viên SHB tư vấn rất tận tình, chu đáo. "Tôi được cán bộ nhân viên SHB tư vấn kỹ càng, thông báo đầy đủ về các điều luật như di trú, tài chính, lao động; các quy định về chuyển tiền quốc tế của Việt Nam và Úc hay thủ tục chứng minh nguồn gốc nguồn tiền. Dù nhiều giấy tờ, với sự tư vấn rõ ràng của nhân viên SHB, tôi đã chuẩn bị đầy đủ, với sự an tâm tuyệt đối.", anh Dũng bày tỏ. Đại diện SHB cho biết, không chỉ tiện lợi, an toàn, khi lựa chọn dịch vụ chuyển tiền quốc tế, khách hàng sẽ được hưởng các đặc quyền hấp dẫn, bao gồm: Miễn/giảm phí chuyển tiền, không giới hạn số lần chuyển, không giới hạn số tiền chuyển, không giới hạn ngày ưu đãi và hỗ trợ thu xếp ngoại tệ cho khách hàng có nhu cầu chính đáng. Ngoài chuyển tiền phục vụ nhu cầu định cư, SHB cũng cung cấp đến khách hàng các sản phẩm khác như: Chuyển tiền khám chữa bệnh, chuyển tiền trợ cấp thân nhân, chuyển tiền thừa kế, chuyển trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài... Thời gian tới, Ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp, ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất vào hoạt động thanh toán, chuyển tiền quốc tế mang lại những trải nghiệm tốt nhất, tiện lợi, an toàn cho khách hàng. Tham khảo thêm SHB giảm 50% tiền lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bão lũ, cấp khoản vay mới lãi suất 4,5%/năm

