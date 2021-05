"Mánh lới" của đường dây bảo lãnh người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Ngày 15/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam 2 người liên quan đến các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới hình thức chuyên gia.

