Martin Nguyễn dùng đòn siết cổ, võ sĩ gốc Singapore... bất động.

Martin Nguyễn dùng đòn siết cổ, võ sĩ gốc Singapore... bất độngMartin Nguyễn dùng đòn siết cổ, võ sĩ gốc Singapore... bất độngMartin Nguyễn dùng đòn siết cổ, võ sĩ gốc Singapore... bất độngMartin Nguyễn dùng đòn siết cổ, võ sĩ gốc Singapore... bất độngTại ONE Championship 45: Heroes of the World tổ chức ở Macau (Trung Quốc), võ sĩ người Australia gốc Việt tên Martin Nguyễn đã đả bại võ sĩ Christian Lee (người Canada gốc Singapore) trong trận đấu ở hạng lông. Trận thua này chính thức chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thắng kể từ khi ra mắt của võ sĩ Christian Lee, đồng thời nâng con số chiến thắng của Martin Nguyễn lên số 7.

Martin Nguyễn hạ gục Christian Lee.

Cụ thể, trận đấu diễn ra khá giằng co. Khi đồng hồ điểm còn 1 phút 20 giây, Lee tung liên hoàn đấm và Martin cũng đáp trả bằng vài cú đấm liên tiếp sau khi đánh ngã đối thủ xuống sàn. Thừa thắng xông lên, Martin dùng đòn siết cổ (guillotine choke) và sau vài giây kéo lê trên sàn khiến đối thủ bất tỉnh, trọng tài đã tuyên bố anh thắng cuộc bằng knock-out.