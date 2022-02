Masan công bố kết quả kinh doanh chính thức 2021: Dự báo tăng trưởng cao nhờ mảng bán lẻ và Phúc Long năm 2022

The CrownX là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2022



Tiến sỹ Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan

Chia sẻ về kết quả sản xuất kinh doanh 2021, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, tiến sỹ Nguyễn Đăng Quang cho biết: "Trong năm qua, Masan không ngừng tích hợp các mảnh ghép chiến lược và hoàn thiện mô hình bán lẻ mini-mall, sẵn sàng để nhân rộng trên toàn quốc. Mục tiêu sắp tới là chuyển đổi The CrownX trở thành nền tảng tiêu dùng – công nghệ hàng đầu".

Theo ông Quang, trong năm 2022, Masan sẽ số hóa nền tảng từ sản xuất, hậu cần cho đến phân phối để phục vụ 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam. Bước đi này không chỉ giúp tối ưu 10% chi phí hoạt động mà còn vận dụng hiệu quả công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và machine learning (máy học) để nâng cao hiểu biết về khách hàng nhằm phục vụ các sản phẩm dịch vụ tốt nhất.

"Chúng tôi hướng đến xây dựng một nền tảng công nghệ tiêu dùng thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời mang đến lợi ích hơn nữa cho người tiêu dùng, cổ đông và đối tác"- ông Quang khẳng định.

Theo kết quả phân tích, năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc mở rộng hệ thống, ra mắt các phát kiến mới và chuỗi cung ứng/sản xuất của Masan.

Tuy vật, vượt qua các khó khăn đó, The CrownX ("TCX"), nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp WinCommerce ("WCM") và Masan Consumer Holdings ("MCH") đạt doanh thu thuần 58.000 tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu thuần quý 4/2021 tăng 12,6% so với cùng kỳ, cho thấy tín hiệu tích cực cho đà tăng trưởng trong năm tài chính 2022.



Riêng WCM đạt doanh thu thuần 30.900 tỷ đồng năm 2021, giảm 0,3% so với năm ngoái dù số lượng điểm bán giảm sau quá trình tinh gọn mạng lưới năm 2020. Số lượng điểm bán từ đầu năm 2021 ít hơn 668 địa điểm so với đầu năm 2020.

Trong năm 2021, doanh thu/m2 trên cơ sở Like-for-Like ("LFL") của các siêu thị mini (mở cửa trước năm 2020) tăng 15%, còn doanh thu của các siêu thị giảm 10,6% so với cùng kỳ.\

Dù dịch Covid-19 hạn chế việc mở rộng hệ thống cửa hàng, WCM vẫn mở mới 387 siêu thị trong năm 2021. Điều này khẳng định niềm tin vào năng lực mở rộng quy mô và tăng trưởng doanh thu trong năm 2022.

Bên trong cửa hàng WinMart+ theo mô hình mini-mall

Đối với lĩnh vực hàng tiêu dùng: Mức tăng trưởng doanh thu thuần của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (MCH) trong cả năm tài chính 2021 và quý 4/2021 lần lượt là 20% và 32,3%, đưa doanh thu thuần năm 2021 và quý 4/2021 lần lượt đạt 28.764 tỷ đồng và 10.070 tỷ đồng.

Theo bản báo cáo phân tích này, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) của TCX trong năm tài chính 2021 đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2020.

Kết quả trên đã cải thiện rất mạnh mẽ lợi nhuận của WCM. Từ mức lỗ 1.234 tỷ đồng vào năm 2020, EBITDA của WCM cải thiện 2.334 tỷ đồng lên mức 1.100 tỷ đồng trong năm tài chính 2021. Biên EBITDA trong nửa cuối năm 2021 đạt 5,5% so với mức 1,3% trong nửa đầu năm 2021.

EBITDA được cải thiện liên tục trong cả năm 2021 đã giúp Lợi nhuận thuần sau thuế sau phân bổ cho Cổ đông của Công ty (NPAT Post-MI) đạt mức dương trong nửa cuối năm 2021, củng cố niềm tin vào triển vọng kinh doanh của công ty trong năm 2022.

Còn EBITDA của MCH năm 2021 đạt 6.845 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1%so với cùng kỳ năm trước.

Cửa hàng WinMart+ theo mô hình mới tích hợp Techcombank, Phúc Long và dược phẩm

Tăng tốc chiến lược Point of Life và thí điểm mô hình mini-mall

Nối tiếp thành công bước đầu của việc triển khai kiosk Phúc Long tại các điểm bán thuộc WCM, Masan đã tăng tốc chiến lược Point of Life ("POL") bằng cách xây dựng và thí điểm mini-mall, mô hình phục vụ đa dạng các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu (bao gồm nhu yếu phẩm, dược phẩm, sản phẩm tài chính và dịch vụ giải trí, viễn thông chiếm 60-80% chi tiêu tiêu dùng của người Việt) trên một hệ sinh thái tích hợp từ offline đến online.

Với các cửa hàng thí điểm mang lại kết quả khả quan, Masan tự tin rằng mô hình mini-mall thu hút khách hàng sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh số và giảm doanh thu cần thiết để đạt điểm hòa vốn, từ đó gia tăng lợi nhuận.

Từ kết quả khả quan đó, Masan đã tiếp tục đầu tư vào Phúc Long. Theo đó, tháng 1/2022, Masan mua thêm 31% cổ phần của Phúc Long, nâng tỉ lệ sở hữu lên 51%. Với giá 110 triệu USD cho 31% cổ phần tương ứng định giá vốn cổ phần của Phúc Long là 355 triệu USD, P/E xấp xỉ 15x dựa trên ước tính lợi nhuận sơ bộ năm 2022.

Kể từ khi nhận được khoản đầu tư ban đầu của Masan, Phúc Long thể hiện sức mạnh cộng hưởng mạnh mẽ với chiến lược POL. Chiến lược này giờ đây sẽ tăng tốc hơn nữa khi Phúc Long trở thành công ty thành viên của Masan.

Bên cạnh đó, sau khi sở hữu cổ phần kiểm soát Công ty Cổ phần Mobicast ("Mobicast"), công ty start-up trong lĩnh vực mạng di động, Masan đã triển khai thí điểm các gói dữ liệu viễn thông mang thương hiệu "Reddi" tại một số điểm bán thuộc WCM và dự kiến mở rộng ra khắp toàn quốc trong năm 2022.

Mobicast là mảnh ghép chính để Masan xây dựng chương trình khách hàng thân thiết nhờ vào chính sách thu hút khách hàng mới dựa trên hợp tác thương hiệu. Chương trình sẽ giúp khách hàng thân thiết tận hưởng các gói dữ liệu thiết yếu miễn phí nhờ ưu đãi hoàn tiền khi mua sắm trên toàn hệ sinh thái của Masan.

Masan MEATLife ("MML"): Mảng thịt đạt doanh thu thuần 4,5 nghìn tỷ đồng trong năm tài chính 2021, tăng 88,6% so với mức 2.378 tỷ đồng trong năm 2020. Biên EBITDA của mảng kinh doanh thịt heo có thương hiệu trong nửa cuối năm 2021 đạt 12% so với mức (17%) của nửa đầu năm 2021. Hiện tại, công suất sử dụng của nhà máy chế biến thịt heo là 20%. Dự kiến, trong năm 2022, mảng kinh doanh này sẽ có lợi nhuận khi đạt công suất 26%. Kết quả kinh doanh khả quan của mảng kinh doanh thịt của MML trong năm 2021 khẳng định hướng đi đúng đắn của công ty khi chuyển giao mảng thức ăn chăn nuôi để tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm thịt có thương hiệu.

Trong năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 88.629 tỷ đồng, tăng 14,8% so với mức 77.218 tỷ đồng của năm 2020. Doanh thu thuần của Quý 4/2021 đạt 23.828 tỷ đồng, tăng 10,3% YoY. Không tính doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi trong tháng 12/2020 theo cơ sở so sánh tương đương, doanh thu thuần trong năm tài chính 2021 và Quý 4/2021 tăng trưởng lần lượt là 16,6% và 17%.

Năm 2022, doanh thu của Masan có thể đạt 90.000-110.000 tỉ đồng

Theo dự báo sơ bộ, trong năm tài chính 2022 doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group ước tính sẽ từ 90.000 – 110.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22% – 36% so với mức 74.200 tỷ đồng (đã trừ doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi) trong năm 2021.

Trong năm tài chính 2021, doanh thu từ các mảng kinh doanh phục vụ người tiêu dùng (không bao gồm mảng thức ăn chăn nuôi và MHT) đóng góp 68% vào tổng doanh thu và dự kiến sẽ tăng lên 85% trong năm tài chính 2022.

Lợi nhuận thuần trong hoạt động kinh doanh chính (loại trừ các khoản lãi / lỗ 1 lần và mảng thức ăn chăn nuôi) ước tính sẽ trong khoảng 5.0000 – 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng 32% – 84% so với mức 3.800 nghìn tỷ đồng trong năm 2021.

Dự báo đối với The CrownX, dự kiến, doanh thu thuần trong năm 2022 đạt trong khoảng 68.000 – 76.000 tỷ đồng, tăng từ 17% đến 31% so với năm 2021.

Doanh thu thuần của WCM dự kiến trong khoảng từ 38.000-40.000 tỷ đồng, tăng 23% đến 29% so với năm 2021, nhờ vào tăng trưởng doanh thu của các cửa hàng hiện có và việc mở rộng hệ thống cửa hàng.

Việc nhân rộng số lượng cửa hàng áp dụng cách bài trí mới, tập trung vào sản phẩm tươi sống, nhãn hàng riêng và tăng tốc mô hình mini-mall sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Tập đoàn đặt mục tiêu gia tăng lợi nhuận thông qua tăng cường đàm phán với nhà cùng cấp, cắt giảm chi phí hậu cần và cải thiện khả năng phân phối.

Đặc biệt, đối với các mảng kinh doanh mới sẽ có nhiều khởi sắc. Trong đó, riêng hệ thống kiosk Phúc Long, dự kiến, trong năm tài chính 2022, doanh thu Phúc Long sẽ đạt từ 2.500-3.000 tỷ đồng, nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng riêng và kiosk trong WCM cũng như việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm trà và cà phê.

Còn Mobicast/Reddi, trong năm 2022, Reddi đặt mục tiêu sẽ thu hút 500.000 – 1.000.000 thuê bao.

Theo bản báo cáo phân tích này, việc chuyển đổi siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ (trước đây là VinMart/VinMart+) thành các điểm bán trong chiến lược Point-of-Life ("POL") dự kiến sẽ giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Điều này đã được thể hiện rõ nét qua thành công bước đầu của mô hình mini-mall.

Trong đó, với Mini-mall- dựa trên thành công bước đầu của mô hình kiosk Phúc Long, giúp gia tăng lợi nhuận cũng như lưu lượng khách hàng đến các điểm bán của WCM, TCX đã tiến xa hơn khi xây dựng mô hình mini-mall, tích hợp WinMart+ (nhu yếu phẩm), Phúc Long (trà và cà phê), dược phẩm, Techcombank (ngân hàng) và điểm giao dịch Reddi (viễn thông di động) tại một điểm phục vụ duy nhất.



Cụ thể, trong năm 2021, 5 cửa hàng thí điểm hoạt động theo mô hình mini-mall đã giúp gia tăng 30% lưu lượng khách hàng so với cửa hàng trước khi áp dụng mô hình này. Mini-mall còn giúp mỗi điểm bán giảm 44% mức doanh thu cần thiết để đạt điểm hòa vốn tại cửa hàng/ngày.

Trong năm 2022, Công ty đặt mục tiêu mở 2.000 cửa hàng mini-mall theo 5 hình thức khác nhau, dựa trên phân tích đặc trưng của từng thành phố, ngoại ô, nông thôn ở các cửa hàng mới mở cũng như cửa hàng hiện có của WCM.

Đối với mô hình nhượng quyền thương hiệu: Để gia tăng số lượng điểm bán thuộc kênh phân phối hiện đại, cũng như doanh thu và lợi nhuận của WCM, 2 điểm bán theo mô hình nhượng quyền đã chính thức ra mắt vào ngày 31/12/2021.



Nhượng quyền thương hiệu sẽ giúp Masan nhanh chóng nhân rộng mạng lưới bán lẻ của theo mô hình mini-mall tại các vị trí đắc địa nhất. Sáng kiến này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm để tối ưu hóa mô hình kinh doanh và quản lý đối tác nhận nhượng quyền. Ban điều hành đặt kế hoạch triển khai 200 cửa hàng nhượng quyền trong năm 2022.

Sở hữu Reddi, Masan đặt mục tiêu số hóa nền tảng Tiêu dùng - Bán lẻ

Những điểm nổi bật ở mảng siêu thị mini (WinMart+): • WinMart+ đạt doanh thu thuần 20.948 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 7,7% so với năm 2020. Tăng trưởng của WinMart+ là nhờ danh mục sản phẩm mới tập trung vào mặt hàng tươi sống, mô hình cửa hàng ngày càng cải thiện và xu hướng người tiêu dùng chuyển từ kênh thương mại truyền thống sang hiện đại do quan ngại về vấn đế sức khỏe và an toàn. • Có 2.072 cửa hàng hoạt động trong quý 4/2021, so với mức 1.176 cửa hàng trong quý 4/2020. Doanh thu các cửa hàng tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu/m2 từ các cửa hàng này cả năm 2021 tăng 15%. • Giá trị hóa đơn trung bình tăng 24,4%, dù số lượng hóa đơn trung bình giảm 8,2% trong cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Những điểm nổi bật ở mảng siêu thị (WinMart): • Doanh thu thuần của WinMart trong năm 2021 đạt 9.924 tỷ đồng, giảm 6,6%. Doanh thu thuần quý 4/2021 giảm 17,7%, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID khiến người tiêu dùng tăng lượng dự trữ hàng hóa trong quý 3/2021. Tăng trưởng doanh thu mảng siêu thị thấp hơn mảng siêu thị mini là do tác động của dịch COVID-19 khiến người tiêu dùng ngại đến những nơi đông người như trung tâm thương mại (chiếm 2/3 số lượng điểm bán và doanh thu của WinMart). Thay vào đó, họ thích đến các địa điểm thuận lợi hơn như siêu thị mini.