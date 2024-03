Nhà phía Tây tối ưu hoá diện tích, trở nên mát mẻ hơn nhờ cách này

Ngôi nhà đẹp nhìn từ trên cao

Ngôi nhà đẹp mang tên I House nằm ở trung tâm Tp Việt Trì. Trước khi cải tạo, ngôi nhà có hiện trạng là ngôi nhà ống khá ngột ngạt, rộng 5m và dài 19,5m, với tổng diện tích xây dựng là 292,5 m2, diện tích thang bộ chiếm đa số diện tích và cản trở hết tầm nhìn và giao thông, phòng ngủ chật chội, thiếu sáng và các khu vực chức năng không hợp lý gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt của gia đình.

Điều đáng nói nhất là ngôi nhà đối mặt với hướng chính Tây khiến cho không gian vô cùng nóng bức và ngột ngạt do hấp thụ lượng nhiệt lớn từ ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào nhà, cảm nhận này đặc biệt khó chịu trong những ngày hè oi bức, chưa nói đến những giai đoạn nóng đỉnh điểm.

Ngôi nhà cũng nằm trên con đường chính, nơi xe cộ qua lại ồn ào nên khó tránh việc bị ảnh hưởng nhiều của tiếng ồn và khói bụi. Nhưng mặt trước và sau của ngôi nhà được lợi rất nhiều từ không gian phụ cận, các khoảng không gian và mảng xanh rất nhiều và thoáng đãng, đáng tiếc, ưu điểm này hiện chưa được khai thác.

Việt Trì House được kết nối với ngôi nhà cũ thông qua những lối đi, mảnh vườn nhỏ và mảng xanh xen kẽ rất hài hoà, tương hợp. Phòng khách, bếp, phòng ăn và gara đã được bố trí tại ngôi nhà cũ, nhường diện tích để sáng tạo cho không gian mới.

Toàn bộ thang bộ và sảnh đón được thiết kế ra phía trước, tạo khoảng thông tầng

KTS đã điều chỉnh lại toàn bộ bố cục của ngôi nhà, đặt phần thang bộ và sảnh đón ở phía trước. Giải pháp này giúp giải quyết vấn đề giao thông và tạo ra khoảng thông tầng, cùng với không gian đệm để làm mát, lưu thông không khí cho bên trong nhà.

Để xử lý cái nóng của hướng chính Tây, ý tưởng thiết kế chính của ngôi nhà đẹp áp dụng những mảng vườn treo xanh trước mặt tiền. Các không gian chức năng được đẩy lùi về phía sau để tối ưu hóa diện tích, tạo ra sự riêng tư, và không còn oi bức như trước.

Khi ánh nắng chiếu xuống, in bóng những mảng xanh xung quanh tạo nên một bức tranh nghệ thuật

Lấy cảm hứng từ nguyên lý "less is more" (ít là nhiều) để đưa vào thiết kế, ngôi nhà đẹp đã được ứng dụng các mảng miếng kiến trúc với hình khối và vật liệu tự nhiên cùng với với hệ thống cửa kính lớn phía trước và sau nhà để tận dụng triệt để các mảng xanh sẵn có của các công trình phụ cận và lấy tối đa ánh sáng tự nhiên.

Bất kể thời tiết nắng, mưa hay trời sáng tối, thì đứng ở vị trí nào trong ngôi nhà nhìn ra, những cảm quan đầy sảng khoái và "nghệ thuật" về mặt thị giác.đó là hình khối bóng đổ đầy chất thơ và những bông hoa nắng hân hoan của một ngày đông có nắng.

Ngôi nhà như được tận dụng ánh sáng tự nhiên nhờ thiết kế không gian mở bằng cửa kính lớn

Những vật liệu như đá ong xám, bê tông mài… được lựa chọn xuyên suốt và nhất quán cho toàn bộ không gian của ngôi nhà, cả ngoại thất và nội thất. Từ ngoài vào là bức tường đá ong lửng, bên cạnh việc chắn nắng và giảm tiếng ồn bên ngoài, còn là cảm giác về sự yên bình cho gia chủ mỗi khi trở về. Chiếc tường lửng vẫn được thiết kế đủ kín đáo, mà vẫn vô cùng có chất nghệ, không hề ngăn cản việc tận hưởng toàn bộ ánh sáng tự nhiên của tầng trệt.

Chỉ cần đứng từ bên ngoài, quan sát sự đổi màu của bức tường đá này mỗi khi nắng mưa thay đổi cũng là trải nghiệm đầy thú vị cho những tâm hồn tinh tế.

Không gian nghỉ ngơi, thư giãn có tầm nhìn hướng ra ngoài thiên nhiên

Khu vực học tập và làm việc được thiết kế nhẹ nhàng, tối giản giúp người học/làm việc tập trung tối đa

Màu xanh lá cây đồng bộ trong thiết kế của giá sách và hệ tủ

Không gian phòng ngủ rộng rãi, thoáng đãng với cửa kính lớn. Đèn thả trần tạo cảm giác thư giãn

Không gian phòng tắm, phòng vệ sinh

Bản vẽ mặt bằng tầng 1

Bản vẽ mặt bằng tầng 2

Bản vẽ mặt cắt ngôi nhà đẹp 3 tầng

Chi phí thiết kế và thi công công trình không được tiết lộ

(Thiết kế: i.House Architecture and Construction, Ảnh: Hiroyuki Oki)