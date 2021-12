Mâu thuẫn sau khi mua dâm, thanh niên 26 tuổi ở Bình Dương sát hại người phụ nữ 56 tuổi

Ngày 4/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Minh Nhựt (26 tuổi, ngụ phường Tân Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là bà D.T.Y (56 tuổi, quê TP.Hà Nội), hành nghề bán dâm ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Nguyễn Minh Nhựt bị bắt giữ sau 21 giờ gây án. Ảnh: CA cung cấp

Theo điều tra, khoảng 18h ngày 2/12, sau khi đi giao gà tại khu vực ngã ba Vũng Tàu (giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai với Bình Dương) về, Nhựt đã gọi điện thoại cho bà Y. để đến mua dâm tại phòng trọ của nạn nhân.

Sau khi quan hệ tình dục xong, giữa Nhựt và bà Y. xảy ra mâu thuẫn về việc thanh toán mua dâm nên Nhựt đã bóp cổ nạn nhân đến tử vong rồi lấy trộm 2 điện thoại hiệu Iphone và bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Nhựt chính là nghi can nên đã tiến hành bắt giữ tại nhà riêng của đối tượng thuộc phường Tân Bình, TP.Dĩ An sau 21 giờ gây án.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.