Mâu thuẫn trong lúc đi đám cưới, nhóm đối tượng chặn xe 16 chỗ chém nhiều người bị thương

Theo đó, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 phối hợp cùng Công an huyện Thoại Sơn và Công an thành phố Long Xuyên nhanh chóng truy bắt các đối tượng có liên quan vụ nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí chặn chiếc xe ô tô 16 chỗ, chém bị thương nhiều người trên quốc lộ 91 chiều 5/12.

Số thanh niên trên xe 16 chỗ bị chém.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/12, tài xế Bùi Quốc Quân (sinh năm 1989, trú tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 61B-016.46 chở theo 9 thanh niên khác từ tỉnh Bình Dương đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang dự đám cưới người bạn. Trong lúc dự tiệc đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Minh Triết (sinh năm 1984) và Nguyễn Hoàng Tân (sinh năm 1986, cùng trú tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn).

Đến khoảng 15 giờ 5 phút cùng ngày, Quân điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đến khu vực tổ 11, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập để đánh nhau với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc đánh nhau, hai nhóm có sử dụng dao tự chế (mã tấu) và súng (chưa xác định được loại súng). Hậu quả, Triết bị chém vỡ sọ, còn Tân bị chém 2 nhát vào người và được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng liền lên xe Quân chở quay về Bình Dương.

Hiện trường vụ án

Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc tại Thoại Sơn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, Công an thành phố Long Xuyên và Công an huyện Thoại Sơn tiến hành truy bắt ngay các đối tượng gây án.



Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đến đoạn thuộc khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, chiếc xe 16 chỗ do Quân điều khiển tiếp tục bị nhóm thanh niên (gồm 9 thanh niên đi trên 5 xe mô tô) mang theo nhiều hung khí truy đuổi và chặn đập vỡ kính xe rồi đâm, chém khiến 6 người trên xe ô tô 16 chỗ bị thương.

Sau đó, các đối tượng trên xe 16 chỗ liền đến bệnh viện gần đó để điều trị thì bị lực lượng công an bắt giữ.