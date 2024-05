Đã xác định vị trí nơi trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bị rơi

Trong bức ảnh cThông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo và Thông tấn xã Tây Á cung cấp, một chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cất cánh gần biên giới Iran-Azerbaijan vào ngày 19/5. Ảnh Reuters



Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA và hãng tin bán chính thức ISNA đưa tin hôm thứ Hai rằng địa điểm chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và ngoại trưởng nước này đã được xác định. ISNA cho biết lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, dẫn lời Pir-Hossein Kolivand, người đứng đầu Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Iran. Truyền thông nhà nước không đưa ra vị trí chính xác của địa điểm.

Trước đó, theo truyền thông nhà nước Iran và hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ giúp tìm kiếm vị trí chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi bị rơi đã xác định được một nguồn nhiệt ở vùng núi thuộc tỉnh Đông Azerbaijan của nước này.



Hiện chưa rõ tình trạng của những người trên trực thăng. Hãng thông tấn bán chính thức FARS của nước này đưa tin một điểm cháy đã được phát hiện và lực lượng cứu hộ đang được cử tới khu vực được gọi là Tavil.

Anadolu đưa tin máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã xác định được nguồn nhiệt và chia sẻ tọa độ với chính quyền Iran. Lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt với sương mù dày đặc và cái lạnh cực độ ở tỉnh miền núi Đông Azerbaijan xa xôi. Có 9 người trên trực thăng, trong đó có Ngoại trưởng nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi cho biết trên truyền hình quốc gia: "Các nhóm cứu hộ khác nhau đang di chuyển tới hiện trường, nhưng do sương mù và thời tiết xấu nên có thể mất thời gian để tiếp cận khu vực. Công việc đang được kiểm soát". Ông nói thêm: “Đã có liên lạc với những người đồng hành của (tổng thống), nhưng do khu vực này nhiều núi và khó thiết lập liên lạc nên chúng tôi hy vọng các đội cứu hộ sẽ đến địa điểm xảy ra vụ việc sớm hơn và cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi".

Thông tấn xã Tasnim, một hãng thông tấn bán chính thức liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đưa tin rằng Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và Ayatollah Mohammad Ali Al-e-Hashem, người đứng đầu buổi cầu nguyện thứ Sáu của Tabriz, cũng có mặt trên trực thăng của tổng thống. Trong khi đó, Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo, được chính phủ Iran tài trợ và kiểm soát, đưa tin Thống đốc tỉnh Đông Azerbaijan Malek Rahmati cũng có mặt trên trực thăng.

Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang, bao gồm IRGC và các quan chức thực thi pháp luật, sử dụng "tất cả các nguồn lực, thiết bị và khả năng cho các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ liên quan đến vụ tai nạn máy bay trực thăng của Tổng thống Raisi và những người đi cùng", theo Thông tấn xã Tasnim.

Theo OSINTdefender, một tài khoản X, trước đây là Twitter, chuyên theo dõi các cuộc xung đột toàn cầu, các trực thăng của Không quân Iran đã đến gần địa điểm máy bay rơi, nhưng không thấy bất kỳ mảnh vỡ nào dù có sương mù và cuối cùng phải quay trở lại căn cứ vì điều kiện thời tiết.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm căng thẳng ở Trung Đông, khi chiến tranh đang hoành hành ở Gaza và vài tuần sau khi Iran tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel để đáp trả cuộc tấn công chết người vào khu ngoại giao của nước này ở Damascus.

Ông Raisi, 63 tuổi, đắc cử tổng thống Iran vào tháng 6 năm 2021. Ông là một cựu giám đốc tư pháp cực đoan và được coi là người bảo trợ của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, theo Associated Press.

Tổng thống Iran đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của mình với gần 18 triệu phiếu bầu trong tổng số 28,9 triệu phiếu bầu. Theo The New York Times, nhiều cử tri có khuynh hướng ôn hòa và tự do đã chọn không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2021 vì họ cảm thấy rằng nó bị gian lận để có lợi cho Raisi .

Dưới sự lãnh đạo của Raisi, Iran chứa uranium ở hầu hết cấp độ vũ khí và cản trở các cuộc thanh tra quốc tế, mặc dù đã có thỏa thuận với các cường quốc thế giới để dỡ bỏ phần lớn chương trình hạt nhân của mình và cho phép các cuộc thanh tra quốc tế sâu rộng hơn để đổi lấy các lệnh trừng phạt trị giá hàng tỷ đô la được dỡ bỏ.