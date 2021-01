Mazda 6 2021 có gì đặc biệt để "đe doạ" Toyota Camry?

Mazda 6 2021 đang là cái tên gây chú ý trong cuộc cạnh tranh đến ngôi vương phân khúc sedan hạng D. Mazda 6 2021 có thiết kế ngoại thất là sự giao thoa của giữa thiết kế KODO cũ và mới mang lại cho người xem cảm giác năng động và tràn đầy sức sống.

Mazda 6 2021 trên đường về Việt Nam

Mazda 6 2021 giá bao nhiêu?

Tại thị trường Châu Âu, Mazda 6 2021 có mức giá khoảng 24.325 USD (đã bao gồm phí vận chuyển) quy đổi ra tiền Việt Nam là khoảng 564 triệu đồng. Về Việt Nam (dự kiến trong tháng 1/2021), Mazda 6 2021 sẽ công thêm thuế nhập khẩu nên xe sẽ đắt hơn khá nhiều.

Hiện, Mazda 6 2021 vẫn chưa được Thaco công bố giá bán chính thức. Giá xe Mazda 6 đang bán tại Việt Nam niêm yết như sau:

- Mazda6 2.0L: 819 triệu đồng

- Mazda6 2.0L Premium: 874 triệu đồng

- Mazda6 2.5L Premium: 1 tỷ 019 triệu đồng

Mazda 6 đang bán tại thị trường Việt Nam với 6 màu sắc chủ đạo như sau: Đỏ, Xanh dương, Bạc, Đen, Trắng, Xám.

Nội ngoại thất của Mazda 6 2021

Mazda 6 2021 được xem là một phiên bản mới có thiết kế ngoại thất sang trọng và hiện đại hơn so với người tiền nhiệm của mình.





Đầu xe được làm mới với bộ lưới tản nhiệt dạng lưới hiện đại và được sơn đen đầy sự mạnh mẽ và nam tính. Ngoài ra, thanh kim loại được mạ Chrome sáng óng ánh ôm trọn từ chân đèn pha đến bộ lưới tản nhiệt đã góp phần tôn lên sự rắn chất mang đậm chất thể thao của xe.

Cặp đèn pha của xe cũng được được thiết kế mỏng hơn người tiền nhiệm của mình góp phần làm tăng thêm sự thanh thoát cho xe.

Ngoài ra, Mazda 6 2021 cũng được trang bị thêm đèn sương mù giúp người lái có thể quan sát dễ dàng hơn trong điều kiện thời tiết xấu.

Thân xe, gương, vành, đuôi đều khiến người nhìn không khỏi thích thú với những đường nét sắc sảo, đẹp mắt.

Có thể nói xe sedan Mazda 6 2021 là một bước tiến nhảy vọt của thương hiệu Mazda khi thiết kế nội thất gần như được thay đổi hoàn toàn so với phiên bản cũ.

Khoang lái của xe được trang bị màn hình ADD được thiết kế đẹp mắt giúp người lái quan sát rõ và đầy đủ về các thông số của cuộc hành trình.

Ghế ngồi của Mazda 6 2021 được thiết kế rộng rãi hơn so với phiên bản cũ giúp người ngồi có cảm giác thoải mái và tiện nghi hơn.

Hơn thế, ghế ngồi được bọc da Nappa cao cấp góp phần làm tăng thêm vẻ sang trọng cho chi tiết này. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp thêm các ngăn để ly ở cả hai hàng ghế nhằm tối ưu hóa sự tiện nghi cho người ngồi.

Vận hành mạnh mẽ

Mẫu xe Mazda 6 2021 được nhà sản xuất đầu tư hệ thống giải trí khủng như: đầu DVD, Radio với hệ thống 6 loa thường (bản tiêu chuẩn) và 11 loa Bose cao cấp, các kết nối phổ thông AUX/ USB/ Bluetooth… giúp người lái và hành khách ngồi trên xe có thể thư giãn trong hành trình của mình.

Xe Mazda 6 2021 mang đến cho người mua 2 lựa chọn mẫu động cơ 4 xy lanh 16 van cam kép. Bản Mazda6 2.0 lít cho công suất 153 mã lực tại 6000 vòng/ phút, momen xoắn 200 Nm/ 4000 vòng/ phút. Trong khi đó, bản Mazda6 2.5 lít mạnh mẽ hơn với công suất cực đại 186 mã lực tại 5700 vòng/ phút và momen xoắn cực đại đạt mức 250 Nm tại 3250 vòng/ phút.

Điều thú vị còn nằm ở những công nghệ khác ẩn mình bên dưới nắp capo. I-stop là công nghệ dừng xe tự động, rất hữu dụng khi xe liên tục phải dừng đỗ trong nội thành, giúp Mazda 6 2021 tiết kiệm được đến 10% mức tiêu thụ nhiên liệu.

Ngoài ra, ở bản Mazda 6 2.5 AT cao cấp còn trang bị hệ thống tái tạo năng lượng I-loop thu hồi năng lượng từ quá trình phanh, giúp phanh dễ hơn (chỉ cần nhả ga là lực ma sát do hệ thống này tạo ra đủ cho xe dừng lại dần dần), điện năng thu hồi được sử dụng cho các thiết bị điện trong xe, từ đó tiếp tục cải thiện 10% mức tiêu thụ nhiên liệu. Do đó, về tổng thể, Mazda6 dùng hết 8.4 lít/100km nội thành và 5.88 lít/100 km đường cao tốc, theo thông tin từ nhà sản xuất.