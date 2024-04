Miền Trung - Tây Nguyên vào mùa nắng nóng: Không lo thiếu điện

Tập trung toàn lực để đảm bảo cung cấp điện



Theo EVNCPC, năm 2024 dự kiến công suất cực đại sẽ đạt 4.194 MW, tăng 10,4% so với năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của EVNCPC là 25,771 tỷ kWh, tăng 6,5%, trong đó sản lượng điện mùa khô (tính từ tháng 3 đến tháng 7) ước đạt 11,297 tỷ kWh, tăng 6,8% so với mùa khô năm 2023. Trong ngày nắng nóng cao nhất mùa khô năm 2024, dự kiến sản lượng đạt 87,6 triệu kWh/ngày, tăng 8,4% so với ngày cao nhất năm trước.

Trước tình hình đó, Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo cung ứng điện năm 2024 EVNCPC Ngô Tấn Cư đã chỉ đạo các Ban, các đơn vị thành viên triển khai các biện pháp cụ thể, quyết liệt nhằm tăng cường cung cấp điện ổn định cho hơn 4,7 triệu khách hàng. Trong cao điểm mùa khô năm nay, EVNCPC huy động tối đa công suất với 1.095 MW từ nguồn các nhà máy thủy điện thuộc thẩm quyền, từ các nhà máy thủy điện dưới 30MW đấu nối vào lưới điện trung áp và đấu nối vào lưới điện 110kV, huy động nguồn điện từ điện mặt trời mái nhà với công suất cao điểm mùa khô khoảng 1.970 MW và phần còn lại từ nguồn điện nhận từ hệ thống điện quốc gia. Với những nguồn cung cấp điện khả dụng đã được chuẩn bị, EVNCPC đảm bảo huy động tối đa công suất phát trong cao điểm mùa khô.

EVNCPC đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng. Ảnh: EVNCPC

Để bảo đảm vận hành lưới điện và đảm bảo tăng trưởng phụ tải hàng năm, đặc biệt phụ tải tăng cao vào cao điểm mùa khô, EVNCPC đã tập trung đầu tư xây dựng các dự án công trình nguồn và lưới điện trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên. Riêng năm 2024, các đơn vị phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án nguồn, lưới điện; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện và các dự án có trong kế hoạch được phê duyệt, giảm tải cho các đường dây, máy biến áp đang vận hành đầy tải và quá tải.

Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo cung ứng điện năm 2024 EVNCPC Ngô Tấn Cư lưu ý, trong các ngày cao điểm nắng nóng, các Công ty Điện lực không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp phải xử lý sự cố. Đồng thời tăng cường lực lượng trực sự cố để xử lý kịp thời, đảm bảo các sự cố được xử lý trong vòng không quá 2 giờ. Khi có sự cố dẫn đến mất điện trong đêm, các đơn vị xử lý ngay để cấp điện trở lại cho khách hàng, không để qua hôm sau. Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung tăng cường lực lượng trực tổng đài 19001909 để tiếp nhận và giải đáp kịp thời các vướng mắc của khách hàng sử dụng điện liên quan đến việc cung cấp điện trên địa bàn.

EVNCPC đảm bảo huy động tối đa công suất phát trong cao điểm mùa khô. Ảnh: EVNCPC

Ngoài ra, EVNCPC yêu cầu các đơn vị tăng cường sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh lưới điện bằng công nghệ hotline không làm mất điện, gián đoạn việc cung cấp điện đến khách hàng tại miền Trung - Tây Nguyên. Riêng lưới điện 110kV, các Công ty Điện lực rà soát các công tác bảo dưỡng, sửa chữa hoàn thành trước tháng 3 nhằm đảm bảo tốt nhất cho việc cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn trong các tháng cao điểm mùa khô.

Trong thời gian cao điểm nắng nóng, trên cơ sở các phụ tải quan trọng, ưu tiên, các Công ty Điện lực xem xét bố trí máy phát điện Diesel dự phòng, bố trí người trực tại các TBA 110kV cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Các tổ, đội tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, TBA 110kV không người trực, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu - SCADA, phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến; tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp thả diều gần đường dây mang điện, các hành vi bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây gây vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Vận động khách hàng cùng thực hiện tiết kiệm điện

EVNCPC cũng tăng cường vận động khách hàng cùng tiết kiệm điện, thực hiện điều chỉnh phụ tải nhằm đảm bảo nguồn điện trong những tháng cao điểm. Các Công ty Điện lực bám sát, phối hợp chặt chẽ với UBND, Sở Công Thương các tỉnh/thành phố miền Trung - Tây Nguyên trong việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo (Chỉ thị 20). Cụ thể, các đơn vị điện lực triển khai làm việc với các nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ để ký cam kết thực hiện đạt tối thiểu các chỉ tiêu tiết kiệm điện được quy định tại Chỉ thị 20. Phát động các cuộc thi tiết kiệm điện dành cho các Hộ gia đình sử dụng điện với mục đích sinh hoạt, đẩy mạnh việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tạo thói quen tiết kiệm điện trong đời sống hàng ngày.

Riêng công tác điều chỉnh phụ tải (DR), EVNCPC chỉ đạo các Công ty Điện lực rà soát các khách hàng tiêu thụ điện lớn, các khách hàng sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên chưa ký thỏa thuận tham gia chương trình DR phi thương mại hoặc thỏa thuận đã ký hết hiệu lực/sắp hết hiệu lực để ký kết thỏa thuận mới. Giải pháp dịch chuyển phụ tải cũng được các đơn vị phối hợp, thuyết phục khách hàng lớn. Qua đó, có thể thực hiện dịch chuyển một phần công suất của các khách hàng sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên ra khỏi giờ/mùa cao điểm trong các tháng nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024.

EVNCPC đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng. Ảnh: EVNCPC

Bên cạnh đó, EVNCPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực xây dựng biểu đồ phụ tải điển hình, tính toán mức công suất sử dụng tối đa của từng khách hàng trong giờ cao điểm của hệ thống. Trên cơ sở đó, các Công ty Điện lực làm việc thỏa thuận với từng khách hàng để các khách hàng thống nhất thực hiện dịch chuyển, giảm một phần công suất tiêu thụ điện ra khỏi các giờ cao điểm của hệ thống điện từ tháng 4 đến tháng 7 hoặc/và bố trí chuyển một phần kế hoạch sản xuất trong các tháng nắng nóng sang các tháng còn lại trong năm; ký phụ lục hợp đồng biểu đồ phụ tải và cam kết sử dụng điện không vượt mức công suất tối đa trong giờ cao điểm hệ thống trong năm 2024. Hàng ngày các Công ty Điện lực theo dõi việc sử dụng điện của các khách hàng tham gia, đối chiếu với biểu đồ phụ tải cam kết ký tại phụ lục hợp đồng và thông tin kịp thời đến khách hàng trong trường hợp vượt quá biểu đồ cam kết để khách hàng kịp thời điều chỉnh.

Tính đến cuối tháng 3/2024, toàn miền Trung - Tây Nguyên có hơn 290.000 khách hàng đã ký thoả thuận cam kết tiết kiệm điện với tổng sản lượng cam kết dự kiến đạt xấp xỉ 319 triệu kWh; có 2.262 khách hàng đã ký thoả thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải với tổng công suất cam kết là 460,6 MW.

"Với sự cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển phụ tải của khách hàng, EVNCPC sẽ triển khai có hiệu quả các giải pháp đề ra nhằm đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng 2024 trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên", ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo cung ứng điện năm 2024 EVNCPC tin tưởng.