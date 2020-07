Mike Tyson: Dùng dương vật giả thoát doping, quỵt 2,5 triệu USD

"Anh ta hoàn toàn mất kiểm soát. Có quá nhiều chuyện quái quỷ đã xảy ra cả trước và sau cuộc đấu", ông bầu Frank Warren của Mike Tyson nhớ lại. Tay đấm người Mỹ chỉ thượng đài chưa đầy một phút nhưng làm loạn cả Glasgow yên bình. "Từ đầu đến cuối là một cơn ác mộng. Ngay khi Mike hạ cánh xuống Glasgow, tôi biết đó là một con quái vật với đầy đủ ý nghĩa của từ này", Frank nói về cuộc tỉ thí giữa Mike Tyson và Lou Savarese vào ngày 24/06/2000.

Sau khi chấp hành án tù 9 tháng vì tội hành hung người khác, Mike Tyson trở lại võ đài vào tháng 10/1999 bằng cuộc so găng với nhà cựu vô địch WBA, Orlin Norris. Ba tháng sau, Tyson có trận chiến đầu tiên tại Vương quốc Anh, khi dễ dàng đánh bại Julius Francis. Cuộc đấu tiếp theo với Lou Savarese dự kiến diễn ra tại Milan vào tháng 5/2000 nhưng phải hoãn, vì Tyson cho rằng anh cần thêm thời gian tập luyện. Trận so găng được mong chờ này sau đó dời tới Glasgow, nhưng dư luận Scotland phản đối vì tiền án hiếp dâm của Mike Tyson. Phải sau một cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng thành phố Glasgow, màn so găng giữa "Võ sĩ thép" và "Găng tay vàng New York" mới được bật đèn xanh.

Trước khi quậy tung Hampden Park, Mike Tyson đã gây sự chú ý cực độ bằng màn… lừa đảo lên tới 2,5 triệu USD. Tay đấm người Mỹ ghé vào một tiệm kim hoàn tại Glasgow mua một món đồ trang sức trị giá khoảng 2,5 triệu USD. Người thợ kim hoàn sau đó phát hiện Tyson chưa hề thanh toán liền báo cảnh sát. Nhưng hóa đơn vẫn ghi rành rành là Mike Tyson đã trả tiền. "Tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như Mike đã lừa cô gái đứng quầy. Cô này sau đó bị ông chủ sa thải", Frank Warren kể lại.

Mike Tyson hạ Lou Savarese chỉ sau 38 giây sau khi đã quậy tung Glasgow cách đây 20 năm.

Ngày 24/06/2000, 40.000 khán giả ngồi chật cứng Hampden Park để chứng kiến Mike Tyson so tài với người đồng hương Lou Savarese. Khi tiếng cồng xuất trận nổi lên, một con thú dữ được xổng chuồng. Mike Tyson lao vào đối thủ với những cú móc hàm búa bổ bằng tay trái. Chỉ sau 26 giây, trọng tài John Coyle đã phải lao vào ngăn cản cơn cuồng nộ của Võ sĩ thép. Nhưng chính Coyle cũng bị Mike Tyson trong cơn say máu huýt ngã xuống sàn đấu. Tới giây 38 thì tay đấm cao gần 2 mét, Savarese, đã đổ gục. Đó là màn hạ knock-out nhanh thứ nhì trong sự nghiệp của Mike Tyson, sau chiến thắng 30 giây trước Marvis Frazier vào năm 1986.



Ánh mắt của Mike Tyson vẫn vằn lên đỏ ngầu. "Anh ta như người mất trí và hoàn toàn mất kiểm soát", Warren nhớ lại. Sau tiếng còi mãn cuộc, Mike Tyson tiếp tục đấm… người dẫn chương trình và thậm chí cả vệ sĩ riêng của mình. "Lennox Lewis, tao sẽ tới với mày. Tao sẽ phải chôn cất cho người bạn thân này. Tao là Alexander Đại đế. Phong cách của tao là bất cần và hung dữ. Tao muốn trái tim của mày. Tao muốn ăn thịt con mày", Mike Tyson gầm gừ trên sóng truyền hình trực tiếp khi gửi lời thách đấu tới Lennox Lewis.

Nhưng điều điên rồ nhất diễn ra trước giờ thượng đài. Trong cuốn tự truyện của mình, Mike Tyson kể rằng ông đã vượt qua bài test doping bằng cách sử dụng… dương vật giả. Đấy là thời điểm Mike Tyson nghiện cần sa và hiểu rõ rằng không thể nào vượt qua cuộc kiểm tra chất kích thích trước màn so găng. Tay đấm người Mỹ nghĩ ra cách dùng một dương vật giả chứa đầy nước tiểu "sạch" của người khác. Nhờ đó, Mike Tyson có kết quả âm tính để được phép thượng đài với Lou Savarese.

Đêm hỗn loạn ở Glasgow là lần cuối cùng Frank Warren và Mike Tyson hợp tác với nhau. Trong mắt ông bầu lừng danh của làng quyền Anh thế giới, trận chiến Glasgow dựng lên chân dung tiêu biểu của Mike Tyson, một tay đấm tài năng nhưng đầy rẫy thói hư tật xấu của một tên côn đồ. Trong phát biểu mới nhất vào tháng 6 này, Warren cho rằng Mike Tyson không nên nghe lời xúi giục của những kẻ trục lợi về việc trở lại sàn đấu ở tuổi 54.