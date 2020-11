MIKGroup cất nóc dự án căn hộ hạng A đầu tiên tại Mỹ Đình

Được khởi công xây dựng từ 1/2019, sau gần 2 năm, The Matrix One đã hoàn thiện xây dựng phần thô cao 44 tầng, cất nóc đúng cam kết. Để xây dựng công trình chất lượng cao, MIKGroup đã "bắt tay" một trong những nhà thầu uy tín nhất hiện nay tại Việt Nam: Coteccons. Từ kinh nghiệm thi công những dự án với quy mô đầu tư "khủng" tại Việt Nam, Coteccons đã giúp các sản phẩm của MIKGroup luôn đảm bảo về tiến độ thi công tốt, an toàn, kết cấu kỹ thuật hiện đại và chất lượng đạt chuẩn.

Đại diện Ban Lãnh đạo MIKGroup cùng chủ đầu tư và nhà thầu thi công Coteccons thực hiện các nghi thức cất nóc dự án The Matrix One

Trong suốt quá trình thi công, The Matrix One luôn thực hiện nghiêm ngặt khâu giám sát thi công xây dựng đúng thiết kế, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng của một tổ hợp cao ốc hạng A. Dự án được huy động tối đa máy móc, công nghệ xây dựng hiện đại, kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào tại công trình cùng hàng nghìn công nhân thi công suốt ngày đêm để đảm bảo chất lượng tốt nhất và đúng tiến độ cam kết với khách hàng.



Đại diện MIKGroup chia sẻ: "Sự kiện cất nóc dự án đánh dấu thành công một nửa chặng đường, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, coi The Matrix One như ngôi nhà của chính mình để hoàn thiện với tiêu chuẩn cao nhất, nhằm đem đến cho khách hàng những trải nghiệm sống đẳng cấp, trọn vẹn".



Hai tòa tháp 44 tầng The Matrix One đã hoàn thiện phần thô

Theo MIKGroup, dù mới ra mắt cuối năm 2019 nhưng The Matrix One đã nhận được sứ quan tâm của đông đảo khách hàng. Dự án được thị trường đánh giá là có vị trí đắc địa hàng đầu khu vực Mỹ Đình. Đây là khu vực đô thị phát triển năng động nhất của Thủ đô, nơi có hệ thống tiện ích và hạ tầng phát triển đồng bộ.



Được biết, hiện The Matrix One cũng đã hoàn thiện 1 căn hộ mẫu ngay trong dự án. Theo kế hoạch, giữa tháng 12 sẽ hoàn thiện 1 tầng mẫu ở tòa A. Ngay sau lễ cất nóc, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục khẩn trương triển khai công tác thi công hoàn thiện. Dự kiến quý IV/2021, những căn hộ đầu tiên sẽ được bàn giao cho chủ nhân với chất lượng xứng tầm đẳng cấp.

Bên cạnh việc đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng công trình, cư dân The Matrix One sẽ được hưởng trọn vật liệu bàn giao cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu trong ngước và quốc tế như: bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch; Chậu, vòi rửa Malloca; Thiết bị vệ sinh sử dụng phần sứ Duravit, sen vòi Grohe Made in EU được bảo hành 5 năm duy nhất Việt Nam, ván sàn Hansol (Hàn Quốc)…

Chủ đầu tư cũng trang bị thang máy Thyssen Krupp (Đức) với tốc độ 3,5 m/sec cho các tầng tại dự án hạng A này cùng với đó là máy phát điện số 1 toàn cầu Cummins. The Matrix One được sơn bằng sơn Valdspar, lắp cửa nhôm kính Xingfa nhập khẩu, đặc biệt được lắp đặt kính Low-e chạm sàn, giúp tối ưu không gian sống.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn cho các chủ nhân của tổ hợp căn hộ hạng A The Matrix One, chủ đầu tư sẽ trang bị cửa thông phòng chống cháy 70p theo tiêu chuẩn mới do Vietpower và Woodsland thi công, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn mới, gồm hệ thống Sprinkler tự động.

Tổ hợp cao ốc hạng A The Matrix One sở hữu tầm nhìn "triệu đô" đối diện công viên cảnh quan rộng 14ha

The Matrix One là dự án được giới đầu tư quan tâm từ lâu do sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, nơi giao cắt của những tuyến đường huyết mạch tại khu vực Mỹ Đình gồm đường Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo cùng tuyến đường sắt trên cao đã được quy hoạch. Đăc biệt, dự án còn cận kề các công trình trường học, bệnh viện quốc tế, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị Quốc gia… Với hệ thống tiện ích theo tiêu chuẩn hạng A, đáp ứng nhu cầu đa dạng của giới thượng lưu Hà thành, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Hà Nội ngay khi chính thức đón những cư dân đầu tiên về sinh sống.



Theo kế hoạch, tháp A cũng sẽ được cất nóc vào ngày 20/11 tới đây.

Mọi chi tiết về dự án xin liên hệ:

Hotline: 1900 0110

Website: http://thematrixone.vn/