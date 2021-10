Mộc Châu Milk tặng món quà sức khỏe, cùng các gia đình đón “bình thường mới”

63 năm tiên phong sản phẩm sữa tươi

Thương hiệu sữa tươi Mộc Châu Milk quen thuộc với người tiêu dùng từ nhiều năm nay cùng các sản phẩm như: Sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua ăn, sữa chua uống, bánh sữa... Những sản phẩm này luôn được người tiêu dùng toàn quốc yêu thích và tin tưởng trong những năm qua nhờ hương vị thơm ngậy và đặc biệt luôn tươi ngon.

Ít ai biết rằng, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tiền thân là Nông trường Mộc Châu, đơn vị đầu tiên khai mở ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất chế biến sữa tại Việt Nam. Toàn bộ các trang trại chăn nuôi bò sữa của Mộc Châu Milk đều nằm tại cao nguyên Mộc Châu - vùng đất được các chuyên gia chăn nuôi đánh giá có khí hậu, thổ nhưỡng hiếm hoi tại Việt Nam phù hợp để phát triển đàn bò sữa quy mô lớn.

Mộc Châu là vùng đất được đánh giá thích hợp để phát triển đàn bò sữa quy mô lớn

Khí hậu cao nguyên Mộc Châu quanh năm trong lành mát mẻ, nhiệt độ trung bình từ 18 - 25 độ C, độ ẩm khoảng 80% mang lại cảm giác dễ chịu cho đàn bò sữa. Thổ nhưỡng màu mỡ giúp các cánh đồng cỏ tốt tươi mơn mởn, là nguồn thức ăn tươi xanh cho bò. Nhờ có bàn tay dày dạn kinh nghiệm chăn nuôi của những người nông dân, đàn bò sữa luôn khỏe mạnh, cho ra nguồn sữa tươi thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng. Hiện đàn bò sữa của Mộc Châu Milk đã phát triển với số lượng hơn 27.000 con, được nuôi tại các trang trại tập trung cùng hơn 550 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa liên kết với công ty.

Song song với việc phát huy những giá trị truyền thống chăn nuôi, liên kết với các nông hộ, những năm qua Mộc Châu Milk không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển thêm các nhà máy và trung tâm giống. Đồng thời, đơn vị cũng áp dụng công nghệ hiện đại để xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh khép kín từ chăn nuôi bò sữa đến chế biến, phân phối sản phẩm.

Mục tiêu phát triển trong tương lai của Mộc Châu Milk là tiếp tục phát huy những thế mạnh cốt lõi của chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, khép kín; Phát triển các dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, đầu tư nhà máy chế biến sữa hiện đại… từ đó đưa Mộc Châu trở thành vùng nguyên liệu sữa tươi bền vững, mang đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình Việt.

Đồng hành cùng người tiêu dùng

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người tiêu dùng, dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các gia đình, Mộc Châu Milk không ngừng nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới. Trong đó, sản phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, nâng cao sức đề kháng luôn được công ty đặt mục tiêu hàng đầu.

Năm 2021, Mộc Châu Milk chính thức giới thiệu với người tiêu dùng nhiều sản phẩm đột phá như: Sữa dinh dưỡng bổ sung sữa non MC Colos; Sữa chua dinh dưỡng bổ sung sữa non MC Colos; Sữa chua uống YoMocha bổ sung vi chất thiết yếu… Tất cả các sản phẩm của công ty đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín của Thụy Điển với khâu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khi nhập nguyên liệu cho tới khi đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, các sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và FSSC 22000.

Sản phẩm Sữa dinh dưỡng và Sữa chua dinh dưỡng MC Colos bổ sung sữa non, vitamin và khoáng chất thiết yếu nhằm giúp trẻ tăng cường đề kháng

"Ra mắt trong thời điểm người dân cả nước nỗ lực xây dựng cuộc sống bình thường mới sau nhiều đợt giãn cách xã hội, các sản phẩm của Mộc Châu Milk được kỳ vọng sẽ giúp người sử dụng nâng cao sức khỏe. Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là những món quà tốt lành nhất từ thiên nhiên dành tặng cho các gia đình, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và khơi dậy tinh thần lạc quan", đại diện Mộc Châu Milk chia sẻ.

Nhằm tri ân người tiêu dùng đã luôn ủng hộ và tin tưởng đồng hành, từ ngày 15/10/2021 đến 31/12/2021, Mộc Châu Milk dành tặng chương trình khuyến mại "Mua 12 hộp tặng 1 hộp cùng dung tích". Theo đó, khách hàng mua 12 hộp sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu Milk 180ml hoặc 110ml bất kỳ có in thông tin chương trình sẽ nhận ngay 1 hộp sản phẩm cùng dung tích. Bên cạnh đó, từ ngày 16/10 đến 30/11, khi khách hàng mua 6 lốc Thức uống dinh dưỡng Sữa Trái cây MC Kidz sẽ được nhận ngay 01 thẻ cào điện thoại trong mỗi thùng, áp dụng với các sản phẩm có in thông tin chương trình. Chương trình được áp dụng tại các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên toàn quốc.

Tổng Giám đốc Mộc Châu Milk trao tặng sản phẩm tới đại diện lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam đầu năm 2020, với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, Mộc Châu Milk đã kịp thời hỗ trợ các sản phẩm sữa tươi giàu dinh dưỡng cho trẻ em, người dân và lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu phòng chống dịch tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Công ty cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại, trợ giá sữa cho người tiêu dùng nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.



Chương trình khuyến mại "Mua 12 hộp tặng 1 hộp cùng dung tích" diễn ra từ ngày 15/10/2021 đến 31/12/2021 tại các cửa hàng bán lẻ, trung tâm giới thiệu sản phẩm, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích trên toàn quốc. Khách hàng khi mua 12 hộp sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng Mộc Châu Milk 180ml hoặc 110ml các hương vị có in thông tin chương trình sẽ nhận ngay 1 hộp sản phẩm cùng dung tích. Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/mocchaumilk