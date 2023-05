Mọi ánh mắt đổ dồn vào bà Casey DeSantis

Gia đình DeSantis trong ngày nhậm chức của ông vào tháng 1. Ảnh: AP.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cuối cùng cũng đã chính thức gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc “so găng” Trump-DeSantis được chờ đợi từ lâu sắp bước vào thời khắc vàng. Và trong khi ông DeSantis có thể là ngôi sao ở bề nổi, chính vợ ông - vốn sắm vai phụ - mới là người đang có những bước tiến đáng chú ý nhất.

Thống lĩnh cuộc chơi

Không khó để nhận ra sự nổi bật của bà Casey DeSantis, ít nhất là khi theo dõi vai trò của bà trong vài tháng qua ở hầu hết sự kiện chính của ông DeSantis, bao gồm lễ mừng tái đắc cử thống đốc vào tháng 11/2022, lễ nhậm chức vào tháng 1, bài phát biểu trước toàn bang vào tháng 3 và chuyến công du tới Nhật Bản vào tháng 4.

Xuyên suốt các sự kiện quan trọng đó, phu nhân thống đốc Florida - một phụ nữ 42 tuổi, từng là người dẫn chương trình tin tức truyền hình, người mẹ có 3 con nhỏ và từng đánh bại căn bệnh ung thư vú - đã chứng minh bà nắm bắt một cách thấu đáo “cuộc chơi” mà chồng mình đang là một trong những nhân vật chính.

Bà đã tạo nên điểm tựa với sức mạnh của tuyên bố trực quan và cách nó có thể nhắm vào tâm lý đám đông, điều vốn được coi là chiến lược và hoàn thiện bức tranh gắn liền với hình ảnh bất kỳ hậu phương nào của chính trị gia Mỹ trong ký ức hiện đại.

“Bà Casey DeSantis hiểu trò chơi hình ảnh và cách thống lĩnh nó”, Ron Bonjean, chiến lược gia của đảng Cộng hòa, người phụ trách truyền thông cho sự phê chuẩn Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Neil Gorsuch, nêu quan điểm. “Bà ấy biết làm thế nào để tối đa hóa đòn bẩy của sự chú ý và giới truyền thông”.

Bà DeSantis cùng Thống đốc Ron DeSantis tháp tùng vợ chồng Tổng thống Biden trong chuyến thăm khảo sát thiệt hại sau bão ở Fort Myers. Ảnh: New York Times.

Nói cách khác, trong khi ông DeSantis có thể đang nói về chính sách của tổng thống, thì bà Casey DeSantis đã khiến ông ấy trông phù hợp hơn với chiếc ghế đó, trước hết bằng “cách ăn vận tươm tất của bà”, Kate Andersen Brower, tác giả của cuốn “First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Lady”, bình luận.

Bằng cách sử dụng tất cả loại tín hiệu mạch thần kinh để kết nối những gì chúng ta thấy với những gì chúng ta nghĩ, phu nhân của thống đốc Florida đã kích hoạt các liên kết với những từ khóa như “Kennedy” và “Trump”, thậm chí là “hoàng gia”. Từ khóa “Kennedy” gắn liền với vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ tham gia cuộc tranh luận chạy đua bầu cử tổng thống trên truyền hình, còn từ khóa “Trump” gắn liền với tổng thống Mỹ đầu tiên từng là ngôi sao truyền hình thực tế - và bà DeSantis rõ ràng là học trò của cả hai.

Casey DeSantis luôn xuất hiện với mái tóc bồng bềnh, rực rỡ gợi nhớ tới nàng Belle trong “Người đẹp và quái vật” (phiên bản hoạt hình năm 1991), hay Công nương Catherine của xứ Wales, kết hợp với váy áo màu pastel nhã nhặn, đi kèm áo choàng trang trọng. Tom Broecker, nhà thiết kế trang phục cho “Saturday Night Live” và “House of Cards”, nhận xét rằng phu nhân của ông DeSantis “ăn mặc với phong cách của một công chúa hoặc đệ nhất phu nhân”.

“Có rất nhiều dụng ý và mục đích đằng sau mỗi lựa chọn trang phục của bà ấy”, ông nhận định.

Bà Casey DeSantis tại sự kiện phát biểu trước toàn bang của chồng vào tháng 5. Ảnh: AP.

Sự chú ý nhằm vào bề ngoài nổi bật đó không phải để giảm nhẹ giá trị thực chất của Casey DeSantis - đó là công sức của bà trong các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nghiên cứu bệnh ung thư hay cứu trợ bão lụt - mà để ghi nhận sự hiểu biết tường tận của bà về thực chất cơ bản của chiến dịch vận động tranh cử hiện đại.

“Các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ là cuộc M.R.I. cho tâm hồn. Mọi người không chỉ đánh giá vị trí của bạn, họ đang đánh giá bạn với tư cách là một con người. Sau cùng, người bạn đời đóng một vai trò thực sự quan trọng trong bức tranh đó”, David M. Axelrod, người sáng lập Viện Chính trị tại Đại học Chicago và là cựu cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Barack Obama, nói với New York Times.

M.R.I. là cụm từ viết tắt mang ý nghĩa “chụp cộng hưởng từ”.

Sự kết nối

Mặc dù bà DeSantis vốn luôn được coi là một người biết ăn mặc - kỹ năng nổi trội từ những ngày bà còn là người dẫn chương trình cho WJXT ở Jacksonville, Florida - sau khi bà và ông DeSantis gặp nhau, bà đã có sự thay đổi rõ rệt trong phong cách suốt năm qua.

Vào đêm bầu cử năm 2022, phu nhân thống đốc Florida mặc một chiếc váy xếp nếp lệch vai màu vàng, dài chạm sàn khiến bà trông như thể đang trên đường đến dự dạ tiệc quốc gia, chứ không chỉ đơn giản là bước lên sân khấu ở Trung tâm Hội nghị Tampa.

Bà Casey DeSantis, vợ của Thống đốc Florida Ron DeSantis, lắng nghe ông phát biểu tại bữa tiệc đêm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, chính bộ cánh của bà vào ngày chồng nhậm chức vào tháng 1 mới thực sự báo trước tham vọng của cặp đôi trong mắt công chúng: Một chiếc váy màu xanh bạc hà hiệu Alex Perry, với áo choàng buông dài từ vai, cùng đôi găng tay trắng.

Về màu sắc và đường nét, bộ cánh dường như bước ra từ thời Kennedy. Nó cũng đồng điệu với chiếc váy màu hồng tươi sáng mà bà DeSantis mặc trong bài phát biểu trước toàn bang của chồng, với đường viền cổ và thêm đôi găng tay trắng, một lần nữa lại khiến người ta nhớ về Jacqueline Kennedy, một trong những đệ nhất phu nhân sành điệu và được trọng vọng nhất trong lịch sử đất nước cờ hoa. Cũng cùng phong cách đó là chiếc váy màu xanh băng mà bà DeSantis đã mặc khi đi cùng chồng trong chuyến công du tới Nhật Bản, lần này bà vẫn tiếp tục diện áo khoác trùm vai tinh tế nhưng có thêm những điểm nhấn là một vài bông hoa nhỏ.

Casey DeSantis anh 5 Casey DeSantis anh 6 Ảnh bên trái là bà DeSantis cùng chồng tại cuộc gặp với ngoại trưởng Nhật Bản ở Tokyo vào tháng 4, bà mặc một chiếc váy Badgley Mischka màu xanh băng tuyết gợi nhớ tới phong cách của bà Jacqueline Kennedy. Ảnh bên phải là phu nhân Jacqueline Kennedy trong trang phục màu xanh băng tuyết tại cuộc gặp với Thủ tướng Nehru trong khu vườn của dinh tổng thống ở New Delhi năm 1962. Ảnh: New York Times, Alamy.

Theo nhận định của chuyên gia về thời trang Vanessa Friedman của New York Times, đó là một bước đi thông minh, ngay cả khi nó cũng có vẻ sáo rỗng. Michael LaRosa, một chiến lược gia truyền thông, người từng là phát ngôn viên của Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong chiến dịch tranh cử sơ bộ vào Nhà Trắng năm 2020 của chồng bà, từng nói: “Người Mỹ yêu thích sự hào nhoáng, quyến rũ và hấp dẫn, những người nổi tiếng và truyền hình. Casey DeSantis nằm lòng tất cả điều đó”.

Bằng cách kết nối bản thân và chồng của mình một cách ngầm định với hình ảnh truyền thống nhà Kennedy, bà DeSantis kết nối với những ý tưởng lớn bám rễ sâu với người Mỹ: Tuổi trẻ và sự thay đổi của thế hệ, sự quyến rũ và thẩm mỹ.

Tất cả dụng ý được gửi gắm khi bà chọn mặc áo choàng và găng tay, các phụ kiện từ bộ trang phục mang đầy ý nghĩa, với vết tích của các vị vua và hoàng hậu cũng như vai trò về giới tính và đạo đức cổ điển. Bà Brower cho rằng trang phục đó vừa thể hiện chiến lược chính trị vừa cho thấy sự ủng hộ của vị phu nhân với quan điểm của chồng bà như một chiến binh cho các giá trị bảo thủ.

New York Post gọi bà DeSantis là “vũ khí chính trị không quá bí mật” của thống đốc Florida, trong khi bà được Politico gắn mác là “phu nhân siêu sao” có vị trí quan trọng khác thường.

“Bà ấy có thể dùng vị thế của mình để thể hiện thông điệp”, ông Bonjean cho hay.

Tương phản ngầm với nhà Trump

Và việc tạo dựng hình ảnh không chỉ dừng lại ở bản thân phu nhân thống đốc Florida. Giống như Công nương xứ Wales Catherine, bà DeSantis rất giỏi trong việc phối hợp màu sắc cho những nhóc tì của mình khi xuất hiện trước công chúng, tạo nên một sự gắn kết gia đình đáng ngưỡng mộ: Hai cô con gái nhỏ mặc váy xúng xính trong khi cậu con trai nhỏ trông như một phiên bản “mini” của cha.

Bà DeSantis và chồng thậm chí còn đi đôi ủng cao su màu trắng giống nhau khi thị sát thiệt hại sau cơn bão Ian năm 2022.

Tất cả tạo nên một sự tương phản ngầm với ứng cử viên hàng đầu hiện tại của đảng Cộng hòa, ông Donald J. Trump, khi các con của ông không buồn giấu giếm sự chia rẽ trong chiến dịch tranh cử (Ivanka vắng mặt, Tiffany hầu như không xuất hiện) và vợ của ông, bà Melania, gần như biệt tăm từ khi ông Trump thông báo tranh cử.

Và mặc dù phu nhân của ông DeSantis chia sẻ một số đặc điểm phong cách nhất định với bà Melania Trump, trang phục của bà mang tính “aspirational” hơn là “elitist”, phần lớn có nguồn gốc từ thị trường đương đại, trái ngược với sự sang trọng xa vời.

Tất cả đều đồng điệu với câu chuyện dễ gần hơn mà chiến dịch tranh cử của chồng bà đang theo đuổi.

Nói cách khác, cả bà Casey DeSantis và bà Melania Trump có thể đã mặc những chiếc áo choàng trùm lưng mang sắc đỏ của đảng Cộng hòa trong sự kiện nào đó, nhưng trong khi phu nhân của ông Trump chọn thương hiệu Givenchy ở ngoài tầm với của số đông, thì bà DeSantis chọn sản phẩm của Trina Turk. Bà Brower gọi hiệu ứng này là “Melania nhẹ nhàng” - dễ tiêu hóa hơn đối với phần lớn công chúng.

Casey DeSantis anh 7 Casey DeSantis anh 8 Cùng là chiếc váy mang màu sắc của đảng Cộng hòa nhưng trong khi phu nhân của ông Trump chọn thương hiệu Givenchy ở ngoài tầm với của số đông, thì bà DeSantis chọn sản phẩm của Trina Turk. Ảnh: Miami Herald, New York Times.

Tuy nhiên, bà DeSantis cũng chọn một nhãn hiệu hình ảnh chính thức của mình: Chiara Boni La Petite Robe - được coi như đồng phục không chính thức của nữ giới nhà Trump. Ngay cả điều đó cũng nhấn mạnh lời tuyên bố của chồng bà rằng ông là sự thay thế hợp lý cho Donald Trump: Quen thuộc, nhưng bớt cồng kềnh hơn.

Đội tranh cử của ông DeSantis từ chối bình luận về vai trò của phu nhân, nhưng những ai vẫn một mực cho rằng tất cả sự xuất hiện của bà Casey DeSantis chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên thì hãy nhìn vào cuốn sách của ông DeSantis, ở đoạn ông nêu bật lên rằng rằng chính phu nhân đã yêu cầu ông mặc “đồng phục hải quân màu trắng” trong đám cưới, và đeo tất cả huy chương, mặc dù ông đã định mặc lễ phục thông thường.

Cũng trong cuốn sách, ông chia sẻ rằng vợ ông cũng tổ chức một cuộc thi trực tuyến để người xem có thể bình chọn xem bà ấy nên mặc chiếc váy cưới nào. Vị thống đốc Florida còn viết rằng khi bước vào lễ đường, “cô ấy trông không giống người dẫn chương trình truyền hình mà giống một công chúa hơn”.

Có thể nói bà DeSantis đã dụng công tạo dựng hình ảnh ngay từ đầu. Và điều đó vẫn đang tiếp diễn.

Theo nhận định của ông LaRosa, sau tất cả, khi một ứng viên có hậu phương tạo dựng được sự nổi bật, “điều đó tương đương với lợi thế của hai ứng cử viên”, thời gian lên sóng gấp đôi và sự chú ý cũng nhân đôi.