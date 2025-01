Mới đầu tháng Chạp, loại cây Tết ai cũng muốn có đã được thương lái đặt cọc gần hết ở Thái Bình

Thương lái đặt cọc hết ở vườn quất Thái Bình

Quất năm nay chín đều, cây đẹp nên nhiều nhà vườn đã được thương lái đến đặt cọc hết ngay từ tháng 11 âm lịch. Ảnh: Nhật Hà

Dịp này, nếu chạy xe trên những con đường ở xã Đông Thọ, TP Thái Bình, bạn sẽ bắt gặp nhiều vườn quất như khoác lên mình một vẻ đẹp rực rỡ, tràn đầy không khí Tết. Đứng từ xa, cả khu vườn phủ đầy những chùm quất chín đỏ, căng mọng, cùng mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng từ lá quất, tất cả tạo nên một không gian trong lành, thư thái và yên bình.

Quất là một loại quả rất được ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán. Bởi theo truyền thống người Việt, cây quất lúc lỉu quả, chín đỏ thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được mùa, ăn nên làm ra. Đặc biệt, quất gợi lên hình ảnh về một gia đình sum vầy, con cháu đông đủ, gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

Một khách sỉ trong tỉnh đến và lựa chọn cho gia đình một chậu quất thật đẹp để đón Tết sớm. Ảnh: Nhật Hà

Chia sẻ về hơn 1.000 gốc quất trong khu vườn nhà mình, bà Bùi Thị Liễu (60 tuổi, ở xã Đông Thọ, TP Thái Bình) nói, vườn nhà bà đã được thương lái cọc hết từ cuối tháng 11 âm lịch, chỉ chờ từ nay đến 23 tháng Chạp mang xe tới vận chuyển hết.

Vườn quất nhà bà Liễu năm nay cho quả tròn, màu sắc quả chín đều, không bị sâu bệnh. Nhờ vậy, khi thương lái đến, họ dễ dàng chọn lựa những cây quất chất lượng, và quyết định mua cả vườn.

Theo bà Liễu, giá quất bán sỉ sẽ dao động từ 135.000 đồng-600.000 đồng/gốc. Cụ thể, với gốc quất nhỏ được trồng trong gáo dừa sẽ bán với giá 135.000 đồng/gốc; gốc quất được trồng trong chậu nhựa (chậu cao 25cm) được bán với giá 300.000 đồng/gốc – sau khi thương lái mua về, sẽ thay chậu sứ, chậu gốm đẹp hơn và được bán lại với giá 500.000 đống/gốc. Còn gốc quất to đẹp nhất ở đây được bán với giá 600.000 đồng/gốc.

Trừ mọi chi phí, bà Liễu thu lãi được khoảng 150 triệu đồng dịp Tết này.

Quất ở Thái Bình chín đẹp nên bán được giá

Theo truyền thống người Việt, cây quất lúc lỉu quả, chín đỏ thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới được mùa, ăn nên làm ra. Ảnh: Nhật Hà

Tại vườn quất Thọ Nương (ở Ngã tư Gia Lễ, Đông Hưng, Thái Bình) rộng tới 10 sào, xung quanh là những chiếc ao để chứa nước tưới cây và nuôi cá nhằm cải thiện bữa ăn hàng ngày. Ông Bùi Bình (60 tuổi, chủ vườn) cho biết, trước đây ông làm công việc khác, nhưng những năm gần đây, vợ chồng ông quyết định trồng quất. Lúc đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm, ông tự học hỏi bằng cách nhìn người khác làm và cố gắng học theo.

Tới nay, vốn kinh nghiệm dày thêm qua từng năm gắn bó với loại cây này, ông rút ra rằng, đối với cây quất, chủ vườn càng "chịu chi" nhiều tiền vào cây giống, vào phân lân, vào các kỹ thuật chăm sóc, thì cây sẽ càng đẹp, quả càng căng tròn, chín mọng.

Vườn quất rộng 10 sào nhà ông Bình đồng loạt chín rộ, tạo nên khung cảnh đẹp mắt, bình yên và trong lành. Ảnh: Nhật Hà

"Cây quất to hay bé không quan trọng, quan trọng nhất là phải đẹp, quả to tròn, căng mọng, dáng cây đẹp, lá xanh mượt … là bán có tiền. Dù cây quất có to cao như đống rơm, nhưng quả xấu, lá xấu thì cũng khó bán", ông Bình cho hay.

Vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 hồi tháng 9, nhưng ngay sau đó gia đình ông Bình đã huy động tối đa nhân lực để cứu cây và chăm sóc vườn một cách tỉ mỉ bằng việc chăm sóc, bón phân, tưới nước đều đặn và đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng. Hơn nữa, các biện pháp an toàn để cây giảm thiệt hại do sâu bọ cũng được gia đình ông Bình thực hiện.

Bên cạnh vườn quất chín đỏ, nhà ông Bình còn có vườn quất giống (đã được vặt hết quả khi còn xanh) để nuôi cây. Theo ông Bùi Bình, đây là cách xen canh dành cho vụ sau.

Gia đình một khách hàng lựa chọn chậu quất nhỏ mini để bàn, có giá 115.000 đồng. Ảnh: Nhật Hà

Hiện tại, thương lái từ các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Nam Định đã đặt mua quất ở vườn nhà ông Bình tới 60%. Cũng như mọi năm, từ đầu tháng cho tới 23 tháng Chạp thương lái sẽ đến vận chuyển hết, chỉ khoảng 5% số cây trong vườn là bán lẻ cho người trong tỉnh. Nhà vườn sẽ chỉ chở quất tới tận nhà cho khách trong tỉnh (nếu có nhu cầu), còn đối với thương lái, khách ngoài tỉnh đều phải tự túc phương tiện, chứ nhà vườn không ship (vận chuyển) đi.

Giá quất tại đây dao động từ 115.000 đồng - 600.000 đồng đối với khách sỉ, còn mua lẻ giá sẽ nhỉnh hơn.

Tiết lộ về thu nhập, ông Bình kể, đầu tư đầu năm vào vườn quất hết 500 triệu, dịp Tết gia đình ông thu về ngót nghét 1 tỷ đồng, trừ hết chi phí, ông lãi được khoảng 250 triệu.

"Nghề trồng quất rất vất vả đòi hỏi người nông dân phải chăm sóc cây rất cẩn thận vì cây quất dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, sâu bệnh. Thế nhưng, trồng quất có lẽ là cái duyên và cái nghiệp với vợ chồng tôi rồi, nên chúng tôi vẫn gắn bó cho tới khi nào không còn sức làm nữa mới thôi", ông Bình bộc bạch.