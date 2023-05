Món mỳ bọ biển khổng lồ "kinh dị" tại Đài Loan

Một nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan đã giới thiệu một biến tấu độc đáo cho món mì ramen của mình bằng cách thêm con bọ biển (Bathynomus giganteus) to khổng lồ vào suất ăn. The Ramen Boy, được biết đến là cộng đồng ăn Ramen với các loại topping kỳ lạ, đã công bố sáng tạo mới nhất của mình: "Ramen bọ biển khổng lồ với nước dùng gà kem".

Món ăn bọ biển độc đáo này thậm chí được nhiều người so sánh với loài côn trùng khổng lồ Ohmu (King Bug) trong bộ phim "Nausicaä of the Valley of the Wind" của Hayao Miyazaki.

Món mỳ bọ biển "kinh dị" tại Đài Loan

Món mỳ bọ biển tại Đài Loan. Ảnh: IT.

Ramen Boy tự hào tuyên bố rằng họ đã có được "nguyên liệu mơ ước" là bọ biển khổng lồ. Để chế biến loài giáp xác này, nhà hàng đã mổ bỏ nội tạng và hấp phần thịt còn lại bên trong mai.

Theo đó, thịt trắng của sinh vật này có hương vị gợi nhớ đến tôm hùm và cua. Các tuyến màu vàng của bọ biển được mô tả là có vị ngọt bất ngờ và tương tự như mắm cua. Chủ nhà hàng bày tỏ sự thích thú với loài bọ biển khổng lồ "rất dễ thương", thường được thấy trong các thủy cung Nhật Bảnm. Tuy nhiên, tô ramen độc đáo này có giá 1.480 Đài tệ (48 USD) và chỉ dành riêng cho khách hàng thường xuyên do số lượng có hạn.

Món ăn được chế biến bởi một nhà hàng tại Đà Bắc. Ảnh: IT.

Sau thông báo, Animal Planet Đài Loan đã phản hồi bằng một bài đăng trên Facebook để cung cấp thông tin cơ bản về loài này. Những con bọ biển khổng lồ là những sinh vật sống đơn độc sống ở độ sâu từ 170 mét đến 2.140 mét trong đại dương. Phần lớn, khoảng 80%, sống ở độ sâu từ 365 mét đến 730 mét, thường được tìm thấy trong môi trường bùn hoặc đất sét.

Bài đăng giải thích thêm rằng những con bọ biển khổng lồ là loài ăn thịt, chủ yếu ăn xác thối của các sinh vật biển. Chúng cũng săn các sinh vật biển di chuyển chậm, bao gồm hải sâm, bọt biển, tuyến trùng và động vật phóng xạ.

Bọ biển được chế biến kỹ càng. Ảnh: IT.

Chuyên gia thủy cung Lin Hsien-kun, được trích dẫn bởi SET News, đã tiết lộ rằng những con bọ biển khổng lồ bắt đầu vòng đời của chúng với tư cách là ký sinh trùng trong giai đoạn đầu tiên, dựa vào máu và thịt của vật chủ, thường là cá. Khi lớn hơn, chúng không còn có thể ký sinh và thay vào đó trở thành loài ăn xác thối dưới đáy biển.

Bọ biển là loài ăn xác thối dưới đáy biển. Ảnh: IT.

Lin đã đề cập rằng những loài giáp xác này có thể được đánh bắt ở vùng biển ven biển của Đài Loan, chẳng hạn như xung quanh đảo Heping của Keelung. Mặc dù một số người có thể thấy vẻ ngoài của họ không hấp dẫn, nhưng anh ấy nhận xét rằng "nỗi sợ hãi đến từ những điều chưa biết" và những người có kiến thức thường đánh giá cao họ hương bị của nó. Nhà hàng cho biết các mẫu vật được phục vụ tại The Ramen Boy được đánh bắt gần quần đảo Dongsha.