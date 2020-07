Một mảnh của "bộ 3 sát thủ" Hà thành ngày nào giờ vô cùng gợi cảm

An Japan tên thật là Lê Ngọc Hoài An. Cô nàng sinh năm 1996 và là một trong "bộ ba sát thủ" đình đám Hà Nội bên cạnh Quỳnh Anh Shyn và Mẫn Tiên. Ở tuổi 24, không còn đóng khung trong hình tượng trong sáng, ngây thơ, An Japan thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

