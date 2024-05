Một số tổ chức vu cáo, định kiến về tình hình tự do báo chí của Việt Nam

Hình ảnh tại Hội báo toàn quốc 2024. Ảnh: danviet.vn

Hôm 3/5, tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp Việt Nam thứ 174 trong số180 quốc gia về tự do báo chí.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối" - Nugời phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng lên tiếng tại về vấn đề này tại họp báo thường kỳ chiều 9/5.

Bà Hằng cho biết: Một số tổ chức cố tình đưa thông tin định kiến, vu cáo về tình hình Việt Nam, phá hoại sự phát triển kinh tế xã hội của Việt nam và chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Bà Hằng khẳng định: "Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy bảo vệ quyền tự do cơ bản của con người trong đó có tự do thông tin, tự do biểu đạt, tự do tiếp cận thông tin.



Điều này được quy định rõ trong Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật khác của Việt Nam".

Bà Hằng cho biết: Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam được các nước ghi nhận và đánh giá cao, được tình bày rõ ràng, toàn diện, minh bạch trong báo cáo quốc gia của Việt Nam về quyền con người theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4.