M.U hòa Southampton, Ronaldo bị chấm điểm thấp nhất đội

Có lợi thế sân nhà và tung ra sân đội hình rất mạnh, M.U hiển nhiên đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Southampton. Ở trận này, Ronaldo đá cắm và được yểm trợ bởi những đồng đội tài năng như Bruno Fernandes, Rashford, Sancho, Pogba và McTominay.

Tuy nhiên, CR7 đã chơi không thành công như mong đợi. Trong cả trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ có 2 pha dứt điểm và không ghi được bàn thắng nào. Đáng chú ý, ngay đầu trận, Ronaldo đã có pha bóng ngon ăn và vượt qua cả thủ môn Fraser Forster bên phía Southampton, nhưng tình huống dứt điểm sau đó của anh lại quá nhẹ và bị hậu vệ đối phương cản phá. Sự kém cỏi của Ronaldo đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả thi đấu của M.U.

Ronaldo đã chơi đầy thất vọng và tịt ngòi trước Southampton. Ảnh: SPORT

Đội chủ sân Old Trafford có bàn mở tỷ số ở phút 21 do công của Sancho. Mặc dù vậy, ngay đầu hiệp hai, Southampton đã có bàn gỡ hòa do công của Adams. Những nỗ lực sau đó của M.U không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Với kết quả hòa chung cuộc 1-1, M.U đang gặp bất lợi rất lớn trong cuộc đua top 4 tại Premier League mùa này.

Trong thời gian qua, đã có thông tin Ronaldo muốn rời M.U ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Ngoài việc không vui về việc M.U khó cạnh tranh ngôi vương Premier League, Ronaldo còn tự cảm thấy phong độ và thể trạng của mình sa sút khi đã 37 tuổi.

Tính cả trận đấu với Southampton, Ronaldo đã có 6 trận liền không ghi bàn cho M.U. Thành tích tệ hại này hiển nhiên khiến sự tự tin của Ronaldo không đạt được trạng thái tốt nhất.

Theo đánh giá của tờ Manchester Evening News, Ronaldo bị chấm điểm thấp nhất trong đội hình xuất phát của M.U trước Southampton. Cầu thủ này chỉ được chấm 3 điểm và kém hơn hẳn David de Gea, Dalot, Varane, Maguire, Shaw, Pogba, Bruno Fernandes (cùng 6 điểm). Người được đánh giá xuất sắc nhất của M.U ở trận này là Sancho với 7 điểm.

Ronaldo bị chấm điểm thấp nhất trong đội hình M.U ở trận hòa Southampton. Ảnh: SPORT

Phát biểu sau trận đấu, HLV Rangnick cũng tỏ ra không vui với trận hòa như thua của M.U. Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Chúng tôi lại trải qua một trận đấu thất vọng như 2 trận trước. Đội bóng đã chơi tốt trong hiệp một nhưng cuối cùng vẫn không thể giành chiến thắng.

Chúng tôi đã gặp vấn đề ở 20 phút đầu hiệp hai. Việc mất điểm khiến cơ hội của chúng tôi tại Premier League trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cần duy trì sự tập trung ở mức cao nhất và cố gắng hướng tới những trận đấu tiếp theo".

