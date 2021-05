M.U mất 200 triệu bảng trong chớp mắt chỉ vì... cơn giận của CĐV

Fan M.U đã đẩy mạnh phong trào phản đối, biểu tình chống gia đình Glazers trong những tuần gần đây. Đỉnh điểm là việc hơn 10.000 fan tụ tập trước sân Old Trafford và gần 1.000 fan cuồng đột nhập vào sân khiến trận đấu với Liverpool ở vòng 34 Premier League bị hoãn lại.

CĐV M.U biểu tình khiến trận 'derby nước Anh' bị hủy.

Sự quá khích của fan M.U đang khiến CLB này lãnh đủ. Trong khi các cầu thủ áo đỏ phải đối mặt với lịch thi đấu kinh hoàng - thi đấu 3 trận liên tiếp ở Premier League trong vòng 6 ngày thì M.U cũng mất một khoản tiền lớn.

Cụ thể, The Guardian cho biết M.U đã bỏ lỡ bản hợp đồng tài trợ béo bở với The Hut Group. Trước khi vụ biểu tình xảy ra, The Hut Group đã đồng ý tài trợ 200 triệu bảng trong vòng 10 năm cho M.U. Đổi lại, thương hiệu Myprotein, một công ty Cheshire thuộc sở hữu của THG, sẽ xuất hiện trên bộ đồ tập của Quỷ đỏ, thay thế AON.

Tuy nhiên, việc fan M.U trở nên quá khích và tấn công cả các nhãn hàng đang đầu tư vào CLB khiến The Hut Group lo sợ. Đáng chú ý, The Hut Group vốn là tập đoàn có trụ sở ở Manchester. Vì vậy, họ càng e ngại hơn với sự phản đối của người hâm mộ địa phương.

Hợp đồng giữa M.U và AON sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Sự rút lui của The Hut Group khiến M.U rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn, đặc biệt khi tình hình dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở nước Anh.