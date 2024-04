Mưa giông, gió lốc bất ngờ gây tốc mái nhiều nhà, đổ cây cối ở Gia Lai

Ngày 29/4, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), trận mưa dông kèm theo gió lốc xảy ra vào chiều 27/4 đã gây ra thiệt hại ở một số địa phương trên địa bàn huyện.

Trận mưa dông kèm theo gió lốc lớn đã xảy ra tại huyện Đak Pơ chiều ngày 27/4

Cụ thể, có 3 căn nhà của người dân dân bị tốc mái, thủng mái tôn do mưa đá, gồm: hộ ông Nguyễn Ngọc Ẩn (xã Tân An, thiệt hại khoảng 25 triệu đồng), hộ ông Đỗ Minh Vương (xã Tân An, thiệt hại 15 triệu đồng) và hộ ông Thái Văn Hướng (xã Cư An, thiệt hại khoảng bảy triệu đồng).

1 căn nhà của người dân tại huyện Đak Pơ bị thủng mái tôn do mưa giông

Về cây trồng, tại xã Cư An có 0,85 ha ớt bị ngã đổ, năng suất giảm khoảng 30%.

Mưa dông cũng khiến cây trồng của người dân cũng bị thiệt hại

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đak Pơ đã chỉ đạo UBND các xã Tân An, Cư An cử lực lượng xung kích phòng chống thiên tai để giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại.