Mùa hè nhiều trẻ bị tiêu chảy, chăm sóc trẻ tại nhà thế nào?

Theo bác sĩ Nguyễn Lê Thanh Thư (Bộ môn – Khoa Nhi – Bệnh viện Quân y 103), trẻ bị tiêu chảy là tình trạng trẻ đi ngoài nhiều hơn 3 lần trong ngày và phân của trẻ có nhiều nước. Trẻ bị tiêu chảy có thể gây ra tình trạng mất nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng trong thời gian ngắn.

"Nguyên nhân trẻ bị tiêu chảy là do thức ăn không đảm bảo vệ sinh (do nguồn gốc, quá trình bảo quản, chế biến, do tay, chân người chăm sóc trẻ, tay chân trẻ chưa đảm bảo vệ sinh). Vì vậy, cha mẹ cần biết cách chăm sóc trẻ tiêu chảy đúng phương pháp để mang lại hiệu quả", bác sĩ Thư cho biết.