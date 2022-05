Mưa lớn gây lũ quét ở vùng cao Sơn La

Clip: Trận lũ quét xảy ra tại chợ trung tâm xã Co Mạ (Thuận Châu). (Nguồn: Lường Tâm)

Trao đổi với phóng viên, anh Vàng A Mai - Trưởng bản Co Mạ (xã Co Mạ) xác nhận: Vào khoảng 20h tối nay (30/5), do mưa lớn, tại chợ trung tâm xã Co Mạ (Thuận Châu) đã xảy ra trận lũ quét.

"Trận lũ quét diễn ra trong 30 phút, rất may không có thiệt hại về người. Trận lũ chỉ cuốn trôi mất một cái bàn bán đồ ăn ở chợ, giá trị không đáng kể" - anh Mai thông tin.