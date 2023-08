Trong những ngày qua, nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục do bão Doksuri gây ra. Mưa lũ lớn khiến nhiều lễ hội phải hủy bỏ, hàng loạt các danh lam thắng cảnh trên khắp Trung Quốc tạm đóng cửa vì bị ngập nặng.

Lũ quét trên núi khiến du khách phải tìm đường xuống (Ảnh: Sohu).

Và mới đây, mưa lớn cũng khiến lễ hội cắm trại trên núi Vũ Công thuộc tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng nặng nề. Trước đó rất đông du khách đổ về đây vui chơi. Nhưng mưa lớn xảy ra khiến hàng trăm người bị kẹt lại trên đỉnh núi.

Theo Jinguan News, lũ quét tràn qua các con đường mòn đi bộ đường dài khiến du khách gặp khó khi sơ tán. Dự kiến, lượng mưa tại một số khu vực ở địa phương lên tới hơn 50mm. Đại diện khu danh lam thắng cảnh đã đưa ra khuyến cáo du khách không nên lên núi thời điểm này.

Mưa xối xả như lũ quét, hàng trăm khách chống gậy xuống núi, vừa đi vừa run (Video: Nguồn China Destinations).

Cô Tào là một trong những du khách bị mắc kẹt trên núi Vũ Công để dự lễ hội cắm trại. Cô cho biết, khoảng 19h tối, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Chỉ nửa tiếng sau, khi có mặt tại điểm tổ chức lễ hội, ban tổ chức mới thông báo với du khách về việc sự kiện buộc phải tạm hoãn vì lý do thời tiết.

Mưa to xối xả như thác chảy, du khách xuống núi vừa đi vừa run (Ảnh cắt từ clip).

6h sáng hôm sau, bất chấp mưa xối xả, đoàn khách hàng trăm người bắt đầu di chuyển xuống núi. Ban đầu, việc di chuyển gặp khó vì nhiều người bị hoảng sợ, không tuân thủ xếp hàng, dẫn tới tình trạng lộn xộn.

Sau đó, nhân viên ban tổ chức đã ổn định lại trật tự. Nhiều khách vì sợ đường trơn trượt nên phải mang theo cả gậy chống. Đoàn người xuống núi giữa lúc mưa gió xối xả như thác chảy. Những video ghi lại khoảnh khắc này được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Tào tiết lộ, trên đường xuống núi cô bắt gặp hai khu vực "làm ấm lòng". Đó là điểm phát áo mưa miễn phí và một quán lẩu tặng xiên que để khách ăn tạm cho đỡ đói lòng.

Trong khi đó, cô Vũ, một du khách khác trong đoàn leo núi, đã đi nhầm đường vì mưa to.

"Do không nhìn rõ đường đi, tôi đã lạc lối lúc xuống núi. May có nhân viên ở khu danh thắng rất nhiệt tình chỉ dẫn, tôi đã xuống đến nơi an toàn", Vũ vui vẻ kể.

Cảnh tượng trên đỉnh núi được ví như chốn bồng lai (Ảnh: News).

Hành trình xuống núi mất khoảng 3,5 tiếng, dài hơn rất nhiều so với dự kiến vì yếu tố thời tiết, nhưng Tào vẫn rất vui. Cô cho rằng đây là "chuyến đi nhớ đời nhưng rất đáng trải nghiệm".

Lễ hội lều trại trên núi Vũ Công được tổ chức thường niên. Lễ hội đã bước sang năm thứ 16, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước về trải nghiệm bữa tiệc văn hóa, âm nhạc ngoài đồng cỏ rộng khoảng 4ha trên đỉnh núi.

Điểm săn mây trên núi Vũ Công (Ảnh: News).

Núi Vũ Công nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây. Đây cũng là tỉnh thành sở hữu đồ gốm sứ nổi danh bậc nhất quốc gia này.

Leo bộ lên đỉnh núi, du khách sẽ choáng ngợp trước cảnh quan thiên nhiên đẹp như chốn bồng lai với đám mây trắng bồng bềnh, đồng cỏ rộng mênh mông và thác nước hùng vĩ. Khu vực đồng cỏ cũng là nơi tổ chức lễ hội cắm trại hàng năm.