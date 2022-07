Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% vào năm 2022 có đạt được?

"Đối với năm 2023, chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ chậm hơn so với năm 2022 và quay trở lại mức trước dịch Covid-19 là khoảng 13% - 14% so với đầu năm. Chúng tôi cho rằng hoạt động cho vay tài chính tiêu dùng có thể sẽ bị ảnh hưởng do tiêu dùng giảm xuống.

Tuy nhiên, dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất, lĩnh vực cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực đang phục hồi sẽ tăng trưởng tốt; với khoảng 1,2 triệu tỷ đồng sẽ được giải ngân thông qua chương trình hỗ trợ lãi suất 2%…" - SSI Research.