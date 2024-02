Muốn hệ miễn dịch khỏe mạnh, người lớn tuổi cần duy trì 4 thói quen

Người trưởng thành cũng có thể suy giảm miễn dịch vì nhiều lý do

Hệ miễn dịch là hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể, có vai trò như lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường cũng như tạo kháng thể phòng ngừa bệnh cũ tái phát. Cùng với sức đề kháng tốt, hệ miễn dịch khỏe mạnh tạo nên cơ thể phòng bệnh tốt hơn.

Từ khi sinh ra, mỗi người đều có sẵn sức đề kháng và mức độ miễn dịch nhất định (miễn dịch bẩm sinh) được hình thành qua nhau thai và sữa mẹ (miễn dịch thụ động). Khi trưởng thành và theo năm tháng, hàng rào bảo vệ này dần suy yếu, chức năng tạo miễn dịch cũng giảm đi, khả năng chống lại mầm bệnh kém hơn. Vì thế, cơ thể sẽ phải tự tổng hợp và hình thành hàng rào miễn dịch chủ động từ bên ngoài.

Hàng rào miễn dịch của con người trưởng thành cũng có thể bị kém đi do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như: ăn uống thiếu chất xơ khiến sức khỏe đường ruột bị ảnh hưởng, uống nhiều rượu làm cho cơ thể mất nước và viêm nhiễm, hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc một số rối loạn miễn dịch và tự miễn, ngủ không đủ giấc, lười vận động hay stress, căng thẳng thường xuyên khiến cơ thể suy nhược...

Một khi chức năng miễn dịch bị suy giảm, các tác nhân gây bệnh sẽ dễ dàng vượt qua tuyến phòng vệ của cơ thể và xâm nhập vào bên trong, gây ra nhiều bệnh, nhất là các bệnh nhiễm trùng.

4 việc cần làm để tăng cường sức khỏe miễn dịch cho người trưởng thành

Để bảo vệ chính mình, người trưởng thành đừng quên làm 4 việc sau nếu muốn có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

- Ăn uống đầy đủ: Người trưởng thành cần cố gắng bổ sung đủ các nguồn dinh dưỡng trong chế độ ăn của mình từ động vật, rau củ quả, uống đủ nước mỗi ngày...

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng hiệu quả

- Chăm vận động: Người trưởng thành nên đi bộ nhiều hơn, leo cầu thang thay vì đi thang máy, tham gia các lớp tập như bơi, yoga, pilates (bài tập tăng cơ, tăng sức bền), gym...

- Nghỉ ngơi đầy đủ, tránh căng thẳng: Tâm trí và cơ thể phải cùng ổn mới có thể tạo nên một cơ thể khỏe mạnh.

- Dùng thêm sữa non: Điều này có thể nghe hơi lạ vì nhiều người vẫn có suy nghĩ "sữa non chỉ dành cho trẻ em". Thực tế, sữa non có lợi cho sức khỏe con người ở mọi lứa tuổi. Người trưởng thành càng nên dùng thêm sữa non để tăng cường sức khỏe vì bước sang giai đoạn trưởng thành trở đi, hệ miễn dịch, đề kháng có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố.

Värna Colostrum của Nutifood Thụy Điển là dòng sữa non được nghiên cứu và phát triển vì sức khỏe của người trưởng thành Việt

Một trong những dòng sữa non có tác dụng tăng cường đề khánh nhanh hiệu quả có thể kể đến Värna Colostrum của Nutifood Thụy Điển, được nghiên cứu đặc chế phù hợp với thể trạng và sức khỏe của người trưởng thành Việt. Với thành phần gồm phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp (Immunel) độc quyền từ Sterling Mỹ và sữa non thể IgG kết hợp với hỗn hợp đạm đậu nành, chất béo thực vật cùng vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe, sử dụng sữa non Värna Colostrum tạo nên lá chắn kép cho cơ thể.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh Immunel có khả năng tối ưu hóa hoạt động của hệ miễn dịch trong vòng 30 phút đến 2 giờ sau khi sử dụng.

Sản phẩm Värna Colostrum giúp tăng đề kháng nhanh được coi là "tinh hoa công nghệ", được đặc chế phù hợp cho thể trạng người Việt

Theo đại diện Nutifood, Värna Colostrum bổ sung hàm lượng lớn kháng thể IgG trong sữa non với 200mg/1000mg hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của người trưởng thành tốt hơn. Ngoài ăn uống, mỗi người lớn chỉ cần uống 1-2 ly sữa Värna Colostrum mỗi ngày là có thể nạp các dưỡng chất tăng cường miễn dịch như protein, vitamin D, sắt, kẽm… để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ giảm tình trạng ốm bệnh.

"Có hệ miễn dịch khỏe là có được một tài sản vô giá. Với sản phẩm mới Värna Colostrum, chúng tôi tin tưởng người tiêu dùng Việt sẽ có thêm hàng rào bảo vệ vững vàng, tăng cường sức đề kháng giúp mọi người an tâm, khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống", ông Mai Thanh Việt - Phó Tổng giám đốc Nutifood chia sẻ.

Värna Colostrum sử dụng cho người bệnh dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.