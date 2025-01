Đại tá Nguyễn Hồng Phong được điều động làm Cục trưởng của Bộ Công an

Chiều 4/1, Bộ Công an đã tổ chức lễ thông báo, công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định điều động đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an. Đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an. Ảnh: Đ.X

Tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đại tá Nguyễn Hồng Phong là cán bộ được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ an ninh. Quá trình đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, đại tá Nguyễn Hồng Phong luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư duy làm việc khoa học, hiệu quả.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Nguyễn Hồng Phong đã thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác công an, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

"Quá trình công tác, đồng chí đã thể hiện khả năng quán xuyến, chỉ đạo, điều hành đơn vị và có nhiều kinh nghiệm xử lý các tình huống nghiệp vụ về an ninh trật tự, đặc biệt là công tác nghiệp vụ an ninh. Vì vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã xem xét, quyết định điều động đồng chí Nguyễn Hồng Phong giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa", Trung tướng Phạm Thế Tùng nói.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong sinh năm 1979 (46 tuổi), ông từng công tác tại Bộ Công an và giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội. Tháng 7/2022, ông nhận quyết định làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; tháng 6/2024, ông được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, hồi tháng 1/2024, khi đang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đoạn clip ghi lại tình huống đại tá Nguyễn Hồng Phong gặp người đàn ông làm thợ xây say xỉn được đưa lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong trò chuyện với người đàn ông nhận lỗi điều khiển xe máy sau khi uống rượu. (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip ghi lại cảnh tổ công tác của Công an thành phố Hà Tĩnh lập chốt, thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Tổ công tác phát hiện một người đàn ông tên Sử (trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy, có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - trực tiếp có mặt tại chốt và có cuộc trò chuyện với người đàn ông này.

Trong clip, người đàn ông cho biết bản thân làm thợ xây. Ông Sử nói điều khiển xe máy sau khi uống rượu nên mất phương hướng và đi lạc tới tận 3 lần, không nhớ đường về.

Trước tình huống này, đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh - đã quyết định cho người thợ xây gọi điện người thân đến đón về.

Đại tá Phong bắt tay người đàn ông và nói: "Bác làm thợ nề thì làm sao đủ tiền nộp phạt được? Quan trọng khi uống rượu rồi và đi lạc đến 3 lần như thế này sẽ không may xảy ra va chạm với ai đó. Điều này sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình, đến gia đình và những người tham gia giao thông khác".

Sau khi vợ người này đến, một cán bộ công an đã yêu cầu chị này lái xe chở chồng về.

Clip sau khi xuất hiện thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người đánh giá cách xử lý của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thân thiện, gần gũi và nhân văn.

Cách xử lý của đại tá Nguyễn Hồng Phong với người thợ xây. (Video: Công an tỉnh Hà Tĩnh)